Pfingstsingen mit Männerchor Holzsußra im Urtal

Holzsußra. Große Auftritte liegen vor den Mitgliedern des Holzsußrarer Männergesangvereins: Aufs Pfingstsingen folgt ein Jubiläum.

Zum traditionellen Pfingstsingen an Pfingstmontag, 29. Mai, lädt der Männergesangverein Holzsußra ein. Um 14 Uhr beginnt das Pfingstsingen auf der Festwiese am Eingang zum Urtal. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls zum Pfingstsingen werden die Sänger um Chorleiterin Ludmila Sergienko, die Spende an den Verein „Kinderhospiz Mitteldeutschland“ überreichen, welche sie zum jährlichen Weihnachtskonzert im Dezember 2022 eingesammelt haben.

Dabei ist das diesjährige Konzert am Pfingstmontag nur ein kleiner Appetitmacher, auf das, was dann zwei Wochen später folgen soll. Am zweiten Juni-Wochenende begeht der Männergesangverein Holzsußra sein 175-jähriges Chorjubiläum. Am Samstagabend, 10. Juni, laden die Sänger ab 20 Uhr zum Sommerkabarett mit dem Duo „Zwiebelknolle“ aus Erfurt ein. Am Sonntag, 11. Juni, wird dann ab 14 Uhr zum 15. Kreischortreffen des Kreischorverbandes Nordthüringen in Holzsußra ausgetragen. Zu Ehren des Jubilars werden auf der Festwiese im Urtal verschiedene Chöre zu hören sein.

Doch gestartet wird am Pfingstmontag, 29. Mai um 14 Uhr mit dem Pfingstsingen auf der Festwiese in Holzsußra. Eine herzliche Einladung geht hiermit an alle Liebhaber des Männerchor-Gesanges.