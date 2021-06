„Pipes and Drums“ spielen

Sondershausen. Zur Marktmusik erklingt am Freitag, 11. Juni, wieder in der Sondershäuser Trinitatiskirche.

Zwei Mitglieder der Sondershäuser „Pipes und Drums“ sind diese Woche bei der Marktmusik zu hören. Am Freitag spielen Ralf Karstädt und Wolfgang Menzel gemeinsam mit Kantor Melchior Condoi um 11.30 Uhr in der Sondershäuser Stadtkirche Sankt Trinitatis. Die drei Musiker wollen die Zuhörer mit schottischen, englischen und kirchlichen Weisen verzaubern. Die Marktmusik findet wöchentlich am Freitag zum Markttag statt.