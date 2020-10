Portugiese richtet Greußens historisches Pflaster

„Wo es Mängel bei den Pflasterarbeiten gab, sind noch keine Abnahmen durch die Stadt erfolgt“, sagt Robert Grüning, Sachgebietsleiter Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Greußen. Gehweg- und Straßenoberflächen im denkmalgeschützten Ensemble um den Greußener Markt waren bei den Arbeiten zur Breitbandverkabelung aufgerissen, die Steine danach aber nicht wieder im ursprünglichen Muster verlegt worden Das hatte bei einigen Anwohnern für Verstimmung gesorgt. Die Pflasterdecke muss nun durch einen Fachmann aus Portugal repariert werden. „Bevor das nicht zur Zufriedenheit der Stadt Greußen erledigt wird, erfolgt die Abnahme auch nicht“, sagt Grüning. Die ausführende Firma habe die Oberflächen so herzustellen, wie sie ursprünglich waren.

Arbeiten sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden

Um dies umzusetzen, habe der Auftragnehmer, die Firma Störmer-Bau aus Sonneberg, ein anderes Subunternehmen beauftragt. Dabei handele es sich um einen Betrieb, der sich auf die Verlegung von Natursteinpflaster spezialisiert hat. In diesem Zusammenhang versicherte Grüning, dass für die Stadt keinerlei Mehrkosten entstehen.



Robert Grüning räumt aber auch ein, dass die festgestellten Mängel, gemessen am Gesamtumfang der Maßnahme, doch relativ gering ausfallen und man mit der Arbeit des Auftragnehmers prinzipiell zufrieden sei. Beim Breitbandausbau in Greußen habe es auf etwa 15 Kilometern Länge – bei einer Breite von rund einem halben Meter – Oberflächenaufbrüche gegeben. Dabei habe man versucht, Grün- und Rasenflächen zu nutzen und nur, wo es keine andere Möglichkeit gab, Pflaster aufzureißen. Die Breitbandverlegung und die Pflasterarbeiten – inklusive der ausstehenden Korrekturen – sollen in diesem Jahr zum Abschluss gebracht werden. Der Töpfermarkt und Marktplatz in der Innenstadt seien dabei die letzten Bereiche, wo dies erfolgen soll. Für Beeinträchtigungen auf Grund der Baumaßnahmen werde um Verständnis gebeten.