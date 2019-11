Preisverdächtige Mümmelmänner

Fauchende Ganteriche, gurrende Tauben, scharrende Hühner und mümmelnde Kaninchen – die Vielfalt auf der gemischten Lokalschau des Kleintierzuchtvereins „Gut Zucht“ Greußen war ganz beachtlich, zumal es für die Gastgeber ein Neuanfang war. „Wir haben einige Jahre nicht ausgestellt und richten jetzt unsere erste gemischte Schau für Geflügel und Rassekaninchen aus“, sagt Erhard Löser, der derzeitige Vereinsvorsitzende.

In der Ausstellungshalle hinter dem Gartencenter in der Nordhäuser Straße sind Züchter aus dem Kyffhäuserkreis und aus benachbarten Orten vertreten. Insgesamt werden 240 Tiere präsentiert, darunter sind rund 70 Kaninchen. Aus dem gastgebenden Verein stellen nur wenige Züchter aus, das ist der Überalterung geschuldet. „Wir haben noch zehn Mitglieder, das älteste ist 95 Jahre alt“, bedauert Löser. „Wir hoffen weiter auf Nachwuchs, nicht nur bei unseren Tieren.“

Bei den Kaninchen wurden neben den üblichen Bewertungen auch die besten Sammlungen ausgezeichnet. Hier schnitten die Züchter Lothar Schlegel (Graue Wiener), Gerd Wensel (Weiße Wiener), Horst Kunert (Kleinsilber hell) und Karl-Heinz Gaßmann (Blaue Wiener) am besten ab. In der Sparte der Geflügelzüchter konnten die Preisrichter fünf Mal ein „Hervorragend“ vergeben. Die Auszeichnungen gingen an Georg Steinmetz (Pommerngänse grau gescheckt), Jens Hesse (Zwerg-Vorwerkhühner), Marian Müller (Thüringer Flügeltauben blau), Norbert Dübner (Zwerg-Holländer Haubenhühner) und Manfred Koch (Vorwerkhühner).

Einer der erfolgreichsten Züchter des Greußener Vereines ist Gerd Mensel. Seine Weißen Wiener hoppelten schon auf dem obersten Podest bei der Europameisterschaft in Österreich im Jahr 2000 und gewannen auch auf nationaler Ebene viele Preise. „Ich züchte diese Rasse seit 51 Jahren“, sagt Mensel nicht ohne Stolz.

Am 1. und 29. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr, laden die Greußener in ihre Ausstellungshalle zu Kleintierbörsen ein. Im kommenden Jahr könnten im August größere Tiere ausgestellt werden. Ziegenzüchter möchten hier eine Körung für Zuchtziegenböcke ausrichten.