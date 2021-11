Thüringer holt Weltrekord bei internationalem Rednerwettstreit

Vor wenigen Tagen fand der erste auf zwei Bühnen ausgetragene internationale Speaker-Slam im rheinland-pfälzischen Mastershausen statt. Unter den Teilnehmern war auch Redner Tim Weisheit (links), der in Sömmerda geboren und in Greußen aufgewachsen ist. Für seine Einzelleistung erhielt er zudem den so genannten Excellence Award aus den Händen des Stifters Hermann Scherer.