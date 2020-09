Quietschende Reifen und gewagte Stunts in Ebeleben

Ebeleben. Korth-Motorshow zeigt am 27. September Autoakrobatik und Motorradsprünge. Auch Monstertrucks in Aktion sind zu erleben.

Mit Monstertrucks, gewagten Motorrad-Stunts und Autoartistik will die Korth-Motorshow das Publikum in Ebeleben unterhalten und in Staunen versetzen. Am Sonntag, 27. September, qualmen ab 15 Uhr auf dem Raiffeisen-Gelände die Räder, fliegen die Autos und reißt das Blech. Für die Akteure ist es ein besonderer Termin. Schließlich befindet sich in Ebeleben die Heimatbasis des Familienunternehmens.