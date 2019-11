Sondershausen. In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist ein Autofahrer in einem Kreisverkehr mit einem 63-jährigen Fahrradfahrer kollidiert und vom Unfallort geflohen.

Radfahrer in Sondershausen von Auto erfasst und schwer verletzt – Verursacher fährt einfach weiter

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend in Sondershausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 63-Jährige mit seinem Rad gegen 18 Uhr in dem Kreisverkehr am Elisabethplatz in Richtung Ferndinand-Schlufter-Straße unterwegs. Ein unbekannter Autofahrer habe dessen Vorfahrt missachtet und sei mit dem Radfahrer kollidiert. Der 63-Jährige stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen gesucht

Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Durch die Kollision verlor der Unfallverursacher einen Außenspiegel seines Fahrzeuges. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum bislang unbekannten Pkw-Fahrer oder zu seinem Fahrzeug machen? Wem ist möglicherweise ein Fahrzeug aufgefallen, bei dem seit Donnerstagabend ein Außenspiegel fehlt? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

