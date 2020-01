Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrerin bei Unfall verletzt - Diebe in mehreren Kellern - Glätte-Unfall

Straßenglätte: Frau rutscht in Graben

Freitag gegen 8.30 Uhr fuhr eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW die Sondershäuser Panzerstraße in Richtung Steingraben. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und rutschte in den Straßengraben. Die junge Frau hatte Glück und blieb unverletzt.

Diebe in mehreren Kellern unterwegs

Insgesamt fünf Keller waren in der Nacht zum Freitag das Ziel von Dieben in der Frahmstraße von Bad Frankenhausen. Neben Spirituosen wurden Konserven und andere Lebensmittel gestohlen. Den Diebstahl bemerkten Polizisten gegen 3 Uhr, nach einem Einsatz in der Karl-Apel-Straße, wo zwei unbekannte Personen unterwegs gewesen sein sollen.

Bei der Suche im Umfeld entdeckten die Beamten dann die geöffnete Eingangstür des Wohnblockes in der Frahmstraße. Bei einer weiteren Suche stellten sie unter einem Balkon bereit gestellte Einkaufstüten mit den gestohlenen Sachen aus den Kellern der Frahmstraße fest. Diese konnten den Eigentümern zurückgegeben werden. Ob der oder die Diebe tatsächlich auch in Keller in der Karl-Apel-Straße waren, muss noch geklärt werden.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Am Freitag gegen 10:40 Uhr kam es in Heldrungen zu einem Unfall mit einem Verletzten. Die Fahrerin eines Dacia Sandero wollte in der Baderstraße, Fahrtrichtung Hauptstraße, eine Radfahrerin überholen. Als sich die Fahrerin des Pkw in Höhe der Radfahrerin befand, wollte die Radfahrerin plötzlich nach links abbiegen und stieß mit dem Pkw zusammen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Zur Beobachtung wird die Radfahrerin ins Klinikum gebracht. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.