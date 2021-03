Radtour nach Schlotheim

Sondershausen. Die Radsaison von ADFC und der IG Radfreunde startet an diesem Samstag in Sondershausen mit einer geführten Tour nach Schlotheim.

Zum Start in die Radsaison bieten der ADFC, IG Radfreunde Sondershausen, und die Fördergesellschaft für Arbeit und Umwelt am Samstag, 20. März, eine Tour nach Schlotheim an. Die geführte Radwanderung beginnt 13 Uhr am Ärztehaus Wippertor in Sondershausen und ist rund 60 Kilometer lang. Erinnert wird daran, dass die Räder funktionstüchtig und verkehrssicher sein sollten. Pannenset und Ersatzschlauch sollten mitgeführt werden. Ebenso sollten die Teilnehmer an Verpflegung und ausreichend Getränke denken. Bei den Touren sei das Tragen eines Fahrradhelmes Pflicht. Bei schlechtem Wetter können Touren ausfallen oder verschoben werden.