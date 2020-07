Ein Ausflug mit dem Fahrrad in den Harz ist immer lohnenswert.

Sondershausen. Zum ersten Mal in diesem Jahr gibt es wieder eine geführte Radtour ab Sondershausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radtour von Sondershausen nach Stolberg

Zur ersten geführten Radwanderung des Jahres laden für diesen Samstag, 18. Juli, der ADFC und die IG Radfreunde Sondershausen gemeinsam mit der FAU Sondershausen. Die Tour soll nach Stolberg führen. Besucht wird auch der Harzgarten, heißt es in der Ankündigung.

Die 80 Kilometer lange Radwanderung ist mittelschwer und beginnt am Samstag, 9 Uhr, am Ärztehaus im Wippertor in Sondershausen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Fahrräder funktionstüchtig und verkehrssicher sein sollten. Einen Fahrradhelm zu tragen, sei empfehlenswert, ebenso ein Pannenset und ein Ersatzschlauch.

Verpflegung und ausreichend Getränke sollten die Tourteilnehmer ebenso mitnehmen.