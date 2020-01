Sondershausen. Verkohlte Eier auf dem Herd haben am Samstag einen Feuerwehreinsatz in Sondershausen ausgelöst. Ein 77-Jähriger musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Rauchentwicklung in Wohnhaus: Rentner erleidet Rauchgasvergiftung

Am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Max-Reger-Straße in Sondershausen gemeldet.

Eine Nachbarin, die von ihrer Nachtschicht zurückkehrte, hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Polizisten verschafften sich Zugang zur Wohnung, wo sie den Senior benommen im Schlafzimmer fanden und ins Freie brachten. In der Küche sei dann der Ausgangspunkt festgestellt worden: Verkohlte Eier in einem Topf auf dem eingeschalteten Herd.

Der 77-Jährige wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Im Wohnhaus übernahm die Feuerwehr die Kontrolle und Belüftung. Die Bewohner, die das Wohnhaus zuvor verlassen mussten, konnten zeitnah wieder zurück in ihre Wohnung. „Mehrerer glücklicher Umstände und dem schnellen Eingreifen aller Beteiligten ist es zu verdanken, dass es nicht schlimmer für den allein lebenden Bewohner kam“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Innerhalb der Wohnung kam es zu keinem weiteren Schaden.

