„Reden bedeutet nicht koalieren“

Haben Sie sich in der Fraktion und im Landtag eingelebt?

Ich habe die Zeit genutzt und mich mit meinen neuen Aufgaben und den grundlegenden Bestimmungen vertraut gemacht. Ich bin durchaus in meiner neuen Tätigkeit „angekommen“ und es macht mir große Freude.

Welche Funktionen haben Sie für die Fraktion übernommen, in welchen Ausschüssen sitzen Sie?

Ich bin justizpolitischer Sprecher meiner Fraktion geworden, was ich als großen Vertrauensbeweis empfinde, und sitze im Justizausschuss des Landtags, der unter anderem auch den Verbraucherschutz beinhaltet. Dazu sind derzeit noch weitere Aufgaben vorgesehen, die teilweise im Landtag noch bestätigt werden müssen.

Was halten Sie vom Modell der Projektregierung?

Dieses Modell ist ja mittlerweile vom Tisch. Vor dem Hintergrund einer benötigten Regierung war das eine Möglichkeit, um das Land regierungsfähig zu halten. Eine Koalition war damit aber ausdrücklich nicht verbunden. Eine derartige Koalition halte ich mit den Überzeugungen der CDU und den nur sehr geringen Überschneidungen mit der Linken auch für unvereinbar. Die CDU hatte lediglich signalisiert, bei Fragen, die wichtig und richtig für das Land sind und unseren Überzeugungen entsprechen, zuzustimmen. Eine mögliche Koalition ist hier nur hinein interpretiert worden. Ich sage, man muss miteinander sprechen. Das trifft auf alle zu. Dafür sitzen Abgeordnete im Plenum des Landtages. Aber reden bedeutet nicht koalieren. Das ist scharf voneinander zu trennen. Wir wären schlecht beraten, wenn wir uns im Landtag einer sachlichen Debatte oder einem guten Vorschlag, der das Land weiterbringt, verschließen würden.

Wird die CDU die geplante rot-rot-grüne Minderheitsregierung unterstützen?

Nochmal, wir werden Anträgen zustimmen, deren Umsetzung für die Bevölkerung dieses Landes wichtig und richtig sind, und auch entsprechende eigene Anträge einbringen. Dies ist vernünftige und verantwortungsvolle Sacharbeit unter den derzeitigen schwierigen Bedingungen. Eine vorbehaltlose Unterstützung ist etwas anderes und wird so nicht erfolgen. Dann wäre man ja fast bei einer Koalition ohne Regierungsbeteiligung. Diese Trennschärfe ist wichtig. Alles andere wäre eine reine Blockadehaltung.

Sie sagen, Sie müssen mit allen reden. Die AfD wollte ebenfalls mit der CDU reden. Die Union lehnt bislang zumindest offiziell ab. Wie stehen Sie dazu?

Die Frage ist, was „reden“ bedeutet. In den Ausschüssen und im Parlament sitzen aus allen Fraktionen Vertreter. Dort wird geredet und argumentiert. Das ist Teil des Jobs eines Abgeordneten. Ich kann doch etwa ein Viertel der Wähler nicht ignorieren, indem ich so tue, als gäbe es eine Fraktion gar nicht. Abgelehnt wurden Gespräche über eine Koalition – und das halte ich für richtig.

Der Beginn der Sacharbeit könnte sich weiter verzögern. Die geplante Wahl des Ministerpräsidenten soll verschoben werden, fordert Mike Mohring. Teilen Sie die Ansicht Ihres Fraktionsvorsitzenden?

Die Sacharbeit läuft ja parallel. Es gibt unterschiedliche Auffassungen von namhaften Professoren zu einem möglichen dritten Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl mit nur einem Kandidaten. Nach einer Auffassung, die auch Rot-Rot-Grün vertritt, soll es reichen, wenn im dritten Wahlgang nur eine Ja-Stimme vorhanden ist und alle anderen 89 mit Nein stimmen. Das ist zu Recht kritisiert worden, weil es nicht den fundamentalen Prinzipien der Demokratie entspricht. Wenn eine Mehrheit mit nein stimmt, kann der Kandidat doch nicht Chef einer demokratisch legitimierten Regierung sein. Das geht in keinem Verein und muss umso mehr für einen Ministerpräsidenten gelten. Besser ist doch, diese Frage und Unsicherheiten im Vorfeld zu klären, als mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Unsere Verfassung, in der das Verfahren geregelt ist, ist schließlich nicht irgendein Papier, sondern eine hohe und achtenswerte Grundlage unserer Gesellschaft. Die AfD hat nun einen eigenen Kandidaten angekündigt. Damit dürfte diese Frage erledigt sein.