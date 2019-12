Region im Fokus

Für viele Menschen sind die Bratwürste, die am Bahnhof in Heldrungen verkauft werden, die Besten. Weit über die Region hinaus ist dieser Fakt bekannt. Eigenes Verkosten und Mundpropaganda sorgten für seine Verbreitung. Es soll sogar Erfurter geben, die im Freundeskreis Ausflüge an den Bratwurststand anzetteln.

Aber nicht nur aus Heldrungen gibt es Bemerkenswertes zu berichten. Auch in der Stadt Roßleben/Wiehe, in der Region Greußen oder in Ebeleben und Helbedündorf passiert viel, was über Stadt- und Dorfgrenzen hinaus Bedeutung hat. Gibt es Vereine, die Großartiges auf die Beine stellen und Anregung geben könnten, auch für andere im Kyffhäuserkreis. Es gibt Unternehmen und Händler, die interessante Produkte anbieten oder Auszubildende suchen. Gemeinden stehen vor Herausforderungen, die 30 Kilometer weiter oftmals die gleichen sind, aber vielleicht findet sich dort auch eine Lösung, die im eigenen Dorf funktioniert.

Über all das wollen wir auf unserer Seite Region im Fokus berichten. Nicht mehr verstreut auf den Seiten sollen sie künftig Interessantes aus den vielen ländlichen Gemeinden des weiten Kyffhäuserkreises finden, sondern kompakt auf einer Seite. Region im Fokus wird künftig Mittwoch und Donnerstag über die Region An der Schmücke, Greußen, Helbetal und Unstruttal berichten.