Regionalfahrplan Nordthüringen für 2021 fertig

Der Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen stellt auch in diesem Jahr, finanziell unterstützt vom Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, die Regionalfahrpläne Nordthüringens bereit. Sie enthalten Informationen über die Buslinien der Kreisgebiete sowie ausgewählte Strecken der Bahn, Beförderungsbedingungen und Tarife.

Die Fahrpläne für den Kyffhäuserkreis werden ab 7. Dezember an die Verwaltungsgemeinschaften sowie Stadt- und Gemeindeverwaltungen geliefert und können dort kostenlos abgeholt werden. Weitere Exemplare sind in den Tourist-Informationen von Sondershausen und Bad Frankenhausen, den Bürgerservice-Stellen des Landratsamtes, am Zentralen Omnibusbahnhof Sondershausen und dem Betriebshof der VGS Südharz in Heldrungen erhältlich. Ebenfalls führen Linienbusse Fahrpläne in begrenzter Anzahl zur Ausgabe mit.