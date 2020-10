Neulich auf meiner morgendlichen Jogging-Runde: Auf einer Wiese am nördlichen Rand der Kyffhäuserkreises kommt mir, gemächlich und dabei Gras rupfend, eine Schafherde entgegen. Doch, ich halte inne, was sind die grauen Flecken davor? Drei Graureiher, jeweils nur drei Meter von den Schöpsen entfernt! Fliegen kurz auf, hüpfen weiter, stoßen mit dem Schnabel in die Wiese. Fassen grau-braune, zappelnde Klumpen.

Es dämmerte mir, ich staunte nicht schlecht: Die Reiher „ernten“ mit den Schafen oder durch sie! Sie jagen und erbeuten Mäuse, die durch das Getrappel aufgescheucht wurden. Welch eine Symbiose! Ich sah schon Störche, Reiher und Möwen, die hinter pflügenden Traktoren oder Mähdreschern Nager und Würmer fingen. In Natur-Dokus aus Afrika kann man Kuhreiher beobachten, die Gnus und Nilpferde von lästigen, aber offenbar schmackhaften Parasiten befreien. Aber diese Form des „Zusammenwirkens“ kannte ich noch nicht. Ich schaute zehn Minuten zu und muss sagen: Der Beutezug war erfolgreich. Gut 20 fette Happen verschlangen die Vögel gierig. Mir kam so eine Idee: Anstatt Gift auszubringen, sollte man diese Ernte-Kombine gezielt in den Kampf gegen die aktuelle Mäuseplage schicken. Doch ich höre schon die Einwände: Zu wenig Schafe! Zu wenig Reiher! Schade, eigentlich.