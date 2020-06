Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radurlaub daheim: Reizvolle Landschaften im Blick

Urlaub sollte auf jeden Fall der Entspannung und Entschleunigung dienen, beim Aktivurlaub tut man gleich noch etwas für die Fitness und Gesundheit. Was wäre da besser geeignet als eine Radtour durch den schönen Kyffhäuserkreis?

Empfehlenswert ist das Teilstück des Unstrut-Werra-Radwegs von Sondershausen nach Bad Frankenhausen – landschaftlich sehr abwechslungsreich und reizvoll, gut ausgebaut und familientauglich.

Für eine touristische Perle hält Matthias Deichstetter, Geschäftsführer vom Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser, den Unstrut-Werra-Radweg auf seiner gesamten Länge von etwa 58 Kilometern im Kyffhäuserkreis: „Die Nutzerzahlen steigen stetig und haben in diesem Frühjahr noch einmal einen Sprung nach oben gemacht, als Freizeitaktivitäten wie Radfahren oder auch Inline-Skaten in der Corona-Zeit besonders hoch im Kurs standen.“

Schon jetzt biete die Route zahlreiche Möglichkeiten, mit kleinen Abstechern etliche Sehenswürdigkeiten der Region zu erleben. Darüber hinaus habe sich entlang der Piste mittlerweile auch ein gutes Angebot an Einkehrmöglichkeiten angefangen vom Café am Radweg in Ebeleben bis hin zur Kurstadt-Gastronomie in Bad Frankenhausen etabliert. „Noch attraktiver wird die Route, wenn in diesem Sommer auch die Anbindung an den Radweg in die Steinzeit bei Göllingen fertig ist“, verspricht Deichstetter.

Der Radweg durch Sondershausen, gebaut auf der Trasse der ehemaligen Bahnstrecke, führt zunächst mit leichtem Gefälle aus der Stadt und durch das Gewerbegebiet sowie am Ortsteil Jecha vorbei in Richtung Berka – der Beginn einer schönen Radtour.

Insgesamt sind es knapp 20 Kilometer bis nach Bad Frankenhausen. Vorbei an Streuobst- und Blumenwiesen, Rapsfeldern, kleinen Waldstücken und Bächen schlängelt sich der Radweg zwischen den Ortschaften durch die Natur. Und das bis auf wenige Ausnahmen ohne nennenswerte Steigungen.

Rad-Urlaub daheim: Die Tour über den Unstrut-Werra-Radweg Rad-Urlaub daheim: Die Tour über den Unstrut-Werra-Radweg Unsere Tour führt von Sondershausen bis Bad Frankenhausen (etwa 20 Kilometer ) auf dem Unstrut - Werra - Radweg , der gut ausgebaut und landschaftlich reizvoll ist und Plätze zum Verweilen bietet. Foto: Christoph Vogel

Einen tollen Panoramablick bietet eine Stelle auf dem Weg nach Rottleben. In einer Senke liegend ist das beschauliche Örtchen Bendeleben mit dem angrenzenden Hopfenanbaugebiet zu sehen.

Entlang des Radwegs gibt es einige Möglichkeiten zur Rast. Sitzgelegenheiten und Tische -- einige davon überdacht – laden zum Verweilen und dem Verzehr des mitgenommenen Proviants ein.

Aufgrund des Streckenprofils – lediglich am Göllinger Berg muss man schon etwas kräftiger in die Pedale treten – ist der Teilabschnitt zwischen Sondershausen und Bad Frankenhausen durchaus familientauglich und auch für etwas betagtere Radler gut zu meistern.

Der beschriebene Abschnitt ab Sondershausen. Foto: artistil Designagentur / ARTISTIL DESIGNAGENTUR

Die Orangerie in Bendeleben ist einen Abstecher wert

Wer keine Eile hat und nicht gleich weiter nach Artern möchte, für den sind Abstecher zu den touristischen Highlights der Region empfehlenswert. So zum Beispiel zur Orangerie in Bendeleben, zu der es nur etwa vier Kilometer vom ausgeschilderten Abzweig zurück zulegen sind. Gleiches gilt für die Barbarossahöhle, die man bereits nach zwei Kilometern erreichen kann. Hierzu zählt aber auch die geschichtsträchtige Klosterruine in Göllingen.

Der Besuch einer der Ortschaften entlang des Radweges ist gleichermaßen empfehlenswert – egal ob Besichtigung einer Dorfkirche oder Einkehr in ein Gasthaus.

Kurz vor Bad Frankenhausen endet der Radweg am Sportplatz und der Kegelbahn. Zu letzterer gehört eine Gaststätte, die zu den Öffnungszeiten zu einer Pause einlädt. Die angebotenen Speisen und Getränke können hier übrigens auch im Freien eingenommen werden.

Von „Wipperboot“ aus, so heißt die Einrichtung, ist es dann nicht mehr weit bis in das Zentrum der Kurstadt, deren Besuch ebenfalls lohnenswert ist. Der schiefe Turm der Oberkirche, das Regionalmuseum, Schausiedehaus oder Kurpark zählen hier unter anderem zu den Sehenswürdigkeiten.

Eckdaten zur Tour auf einem Teilabschnitt des Unstrut-Werra-Radwegs

Start ist in Sondershausen. Wer mit dem Auto anreist, kann am Sportplatz in Jecha (Steingraben) parken. Zugreisende kommen mit dem Regionalexpress aus Erfurt oder Nordhausen am Hauptbahnhof an und folgen der Ausschilderung zum Unstrut-Werra-Radweg.

ist in Sondershausen. Wer mit dem Auto anreist, kann am Sportplatz in Jecha (Steingraben) parken. Zugreisende kommen mit dem Regionalexpress aus Erfurt oder Nordhausen am Hauptbahnhof an und folgen der Ausschilderung zum Unstrut-Werra-Radweg. Länge: 17 Kilometer sind zwischen Sondershausen und Bad Frankenhausen zurückzulegen. Insgesamt führt der Unstrut-Werra-Radweg auf 58 Kilometern durch den Kyffhäuserkreis.

17 Kilometer sind zwischen Sondershausen und Bad Frankenhausen zurückzulegen. Insgesamt führt der Unstrut-Werra-Radweg auf 58 Kilometern durch den Kyffhäuserkreis. Höhenunterschied: Nach einem kurzen Anstieg auf 185 Meter fällt die Strecke von West nach Ost fast vollständig ab.

Nach einem kurzen Anstieg auf 185 Meter fällt die Strecke von West nach Ost fast vollständig ab. Schwierigkeitsgrad: Die Tour ist leicht.

Die Tour ist leicht. Orte an der Strecke: Von Sondershausen führt die Strecke über Berka an Hachelbich vorbei nach Göllingen und Rottleben bis nach Bad Frankenhause

Von Sondershausen führt die Strecke über Berka an Hachelbich vorbei nach Göllingen und Rottleben bis nach Bad Frankenhause Sehenswertes an der Strecke: In Sondershausen können vor oder nach der Tour das Schloss, Schlosspark und Museum besichtigen. In Göllingen hat das Kloster wieder geöffnet. In Rottleben lohnt sich ein Abstecher zur Barbarossahöhle. In Bad Frankenhausen kann man hervorragend durch den Kurpark flanieren.

In Sondershausen können vor oder nach der Tour das Schloss, Schlosspark und Museum besichtigen. In Göllingen hat das Kloster wieder geöffnet. In Rottleben lohnt sich ein Abstecher zur Barbarossahöhle. In Bad Frankenhausen kann man hervorragend durch den Kurpark flanieren. Einkehrmöglichkeiten: Lokale gibt es in Sondershausen und Bad Frankenhausen.

Lokale gibt es in Sondershausen und Bad Frankenhausen. Für Kinder ist besonders die Barbarossahöhle spannend. Dort gibt es auch einen großen Themenspielplatz. In Sondershausen ist auch der Freizeit- und Erholungspark Possen einen Abstecher wert mit Klettergarten für Kinder und Hochseilgarten, Hüpfburgen, Tiergehegen und großem Spielplatz. Mit Bus, Rad oder zu Fuß ist der Park zu erreichen.

ist besonders die Barbarossahöhle spannend. Dort gibt es auch einen großen Themenspielplatz. In Sondershausen ist auch der Freizeit- und Erholungspark Possen einen Abstecher wert mit Klettergarten für Kinder und Hochseilgarten, Hüpfburgen, Tiergehegen und großem Spielplatz. Mit Bus, Rad oder zu Fuß ist der Park zu erreichen. Wer die Tour variieren möchte, kann sie sowohl nach Westen oder Osten, nach Artern zur Unstrut oder nach Westen bis Ebeleben im Kyffhäuserkreis verlängern. Insgesamt ist der Unstrut-Werra-Radweg 113 Kilometer lang und führt von der Unstrut bei Artern bis zur Werra bei Heldra. Sowohl in Artern als auch in Heldra können passionierte Radfahrer auf den Unstrut-Radweg oder zum Werratal-Radweg wechseln.

