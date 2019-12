Schernberg. Wegen Reparaturen wird Bahnübergang in Schernberg für drei Tage gesperrt

Bahnübergang Schernberg für drei Tage gesperrt

Der Bahnübergang in Schernberg im Kyffhäuser-Kreis muss für drei Tage voll für den Verkehr gesperrt werden. das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen mit.

Vom 10. Dezember, 8 Uhr, bis voraussichtlich 12. Dezember, 18 Uhr, seien Reparaturmaßnahmen im Bereich des Bahnübergangs in der Straße Am Bahnhofsberg geplant, heißt es in der Mitteilung. Eine Umleitung sei ausgewiesen.