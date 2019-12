Riesenstollen, Eislaufen und weihnachtliches Flair

In der Sondershäuser Innenstadt wurde der Start in den Advent gefeiert. Viele weihnachtliche und Mitmach-Angebote lockten zahlreiche Besucher an.

In der Fußgängerzone herrscht rege Betriebsamkeit, Hunderte Passanten sind unterwegs. An vielen Ständen und aus Geschäften zwischen Galerie und Johann-Karl-Wezel-Straße erklingen Weihnachtslieder, der Duft von Glühwein und Weihnachtsgebäck macht sich breit. Anlass für die belebte Innenstadt ist der „Start in den Advent“, eine von der Stadt Sondershausen initiierte Veranstaltung, in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Zu den Höhepunkten zählt die Eislaufbahn auf dem Markt, die gleich nach der gestrigen Eröffnung vor allem von Kindern und Jugendlichen in Beschlag genommen wird. In einem leerstehenden Geschäft in der Galerie gibt es weihnachtliche Bastelangebote – zwischenzeitlich sind hier alle Plätze besetzt. Auch die Aufführung des Puppentheaters „Doncalli“, die eine Etage darüber stattfindet, ist gut besucht. Viele sehen auch beim Anschnitt eines fast drei Meter langen Weihnachtsstollens, gefertigt von der Konditorei am Rathaus in Artern, zu und unterstützten mit dem Verzehr und einer Spende einen guten Zweck. Denn die Erlöse sind für das Trägerwerk Soziale Dienste, Frauenhaus und Wohngruppe, in Berka bestimmt.