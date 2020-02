Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Roßleben: Bergmänner besuchen Teutschenthal

Im Vereinsheim Füllort des Roßlebener Bergmannsvereins werde derzeit die Heizung durch eine örtliche Firma ausgetauscht. Damit wolle man Wärmeverluste verhindern und künftig Kosten senken, teilte Rainer Heuchel vom Bergmannsverein mit.

Zudem planen Vorstand und Mitglieder für die kommenden Wochen, wieder verschiedene Veranstaltungen anzubieten. Der Auftakt sei Anfang März mit der Exkursion zum ehemaligen Kaliwerk in Teutschenthal. Die Befahrung des untertägigen Bereiches sei vorgesehen. Junge Vereinsmitglieder, die dort arbeiten, hätten diesen Werksbesuch vermittelt, so Rainer Heuchel.

Anlässlich des Internationalen Frauentages werde der Verein am Mittwoch, 11. März, ab 15 Uhr in den Füllort einladen und eine Feier ausrichten. Die Männer im Verein bereiten für ihre weiblichen Gäste allerlei Schmackhaftes zur Kaffeerunde vor. Im April dann solle wieder das Treffen in gemütlicher Runde für frühere Arbeitskolleginnen und -kollegen „vom Schachte“ stattfinden. Auch Freunde und Interessierte aus Roßleben und Umgebung sind willkommen zum Ehemaligentreffen am Mittwoch, dem 15. April, um 15 Uhr, im Füllort.