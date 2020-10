Der Stadtrat von Roßleben-Wiehe hat die Einführung des Dokumenten-Managementsystems vom Anbieter „regisafe“ beschlossen. Dieses wird für den Aufbau des sogenannten E-Government benötigt -- für die digitale, papierfreie Verwaltung. Für die Behörden des Landes ist eine elektronische Aktenführung ab 2023 verpflichtend, Gemeinden wird sie bislang empfohlen.

Die Einführung und Nutzung des Systems wird aktuell bis zu 80 Prozent gefördert. „Außerdem bietet ,regisafe’ bis zum Jahresende erhebliche Rabatte an“, teilte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) mit. Das heißt: Im Normalfall würde es rund 79.000 Euro kosten, das System zu erwerben. So aber würde der kommunale Eigenanteil lediglich knapp 17.000 Euro betragen. Einen entsprechenden Förderantrag wird die Stadt nun beim Land stellen.

Von den Verwaltungen in Bad Frankenhausen und An der Schmücke wird „regisafe“ bereits genutzt. Mit beiden Städten ist Roßleben-Wiehe seit Kurzem in einem IT-Verbund zusammengeschlossen.