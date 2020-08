Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rotes Kreuz warnt vor falschen Werbern im Kyffhäuserkreis

Der KyffhäuserKreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) informierte, dass in der Region nicht autorisierte Werber unterwegs seien, die versuchten Spenden im Namen des DRK zu sammeln oder auch Mitgliedschaften anzubieten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese nicht vom DRK-Kyffhäuserkreisverband beauftragt wurden, so der Kreisverband. Im Zweifelsfall sollten Betroffene sich beim Kreisverband unter Telefon: 03632/6 51 50 melden und diesen informieren. Zu den üblichen vom DRK durchgeführten Spenden-Sammlungen werde vorab in den Medien informiert. Die seien in diesem Jahr vom 12. bis 19. September geplant und werden direkt von Mitgliedern der Ortsverbände durchgeführt.