Rottleben: Tipps für richtiges Verhalten bei Trickversuchen

Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel, hier bei einem Vortrag in Artern, klärte auch in Rottleben auf.

Rottleben. Agathe und Polizei klären auf, wie man aus solchen Situationen unbeschadet heraus kommt.

Im Dorfgemeinschaftshaus Rottleben fand vor Kurzem ein Vortrag zum Thema „Trickbetrug“ statt. Polizeihauptkommissar Steffen Ritschel von der Polizeiinspektion Nordhausen erklärte den über 20 Teilnehmern, wie sie sich in bestimmten Situationen richtig verhalten können. „Alle Anwesenden waren dankbar für die vielen Anregungen und gingen sicherer aus dieser Veranstaltung nach Hause“, meint Steffen Klinger. Der Agathe-Berater und sein Team hatten die Veranstaltung mit organisiert.

In Absprache mit dem Agathe-Team soll bald zudem ein DRK-Lehrgang zum Thema „Erste Hilfe für Senioren“ organisiert werden, so Klinger. Bei Fragen sei das Team telefonisch unter 036 32 / 74 19 76 oder per E-Mail an s.klinger@kyffhaeuser.de zu erreichen.