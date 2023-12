Rückblick 2023: So war das zweite Quartal im Kyffhäuserkreis

April

Kyffhäuserkreis. 6. April Die Kommunen An der Schmücke, Bad Frankenhausen und Roßleben-Wiehe unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung zur Einstellung eines Energiemanagers, der den Energieverbrauch der Gebäude und den CO 2 -Ausstoß in den Orten senken soll. 2024 beginnt er mit seiner Arbeit.

8. April Karsamstag rücken rund 60 Feuerwehrleute zu einem Strohdiemenbrand am Ortsrand Reinsdorf nahe der A71 aus. Am Ostersonntag gerät unweit vom ersten Einsatzort ein weiterer Strohdiemen in Brand. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

12. April Torsten Weil, der Staatssekretär des Ministeriums für Landwirtschaft und Infrastruktur, besucht den Donndorfer Bahnhof, der inzwischen zur Kelterei umgebaut wurde, um mit Mitgliedern des Vereins „Hohe Schrecke - Alter Wald mit Zukunft“ über Fördermöglichkeiten für weitere Projekte zu sprechen.

13. April Im Kyffhäuserkreis tappt ein Luchs in die Fotofalle einer automatisch auslösenden Wildtierkamera.

17. April Die Vorsitzende der VG Greußen wird abgewählt und muss nach knapp dreijähriger Amtszeit ihren Posten räumen.

19. April Der Kriminalpolizei Nordhausen gelingt es, einen Tatverdächtigen in der Brandserie in den „Engels-Dörfern“ zu ermitteln. Die Beamten werfen ihm vor, zwar nicht alle, jedoch eine Vielzahl der Feuer gelegt zu haben.

28. April Am Morgen bricht in einem Gehofener Einfamilienhaus ein Brand aus. Ein Ex-Feuerwehrmann rettet sich und seine zwei Kinder unverletzt.

Mai

2. Mai Der Kita-Anbau im Grüninger denkmalgeschützten Schloss ist fertig. Etwa 600.000 Euro werden investiert, um 14 neue Kita-Plätze zu schaffen.

6. Mai In der Hainleite werden Urzeitkrebse entdeckt. Mitarbeiter der Natura 2000-Station Possen haben die Frühjahrs-Feenkrebse in sechs Kleingewässern der Hainleite nachgewiesen.

8. Mai Das Naturschwimmbad Heldrungen hat mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Kreisverband Sömmerda wieder einen Betreiber für die nächsten drei Jahre.

Zwei Fässer mit Bränden aus Nordhausen sollen für besondere Jubiläen in knapp 700 Metern Tiefe reifen und eine ganz spezielle Charakteristik entwickeln. So steht in 2025 das 900-jährige Gründungsjubiläum der Stadt Sondershausen an und der Brügman-Schacht feiert 130 Jahre. Foto: Christoph Vogel

11. Mai Für knapp 8,8 Millionen Euro bekommt das Kyffhäuser-Denkmal ein Eingangsportal. Der Neubau am Fuße des Monuments soll bis 2025 stehen.

16. Mai Eine neue knapp 48 Meter lange Wasserrutsche wird aus 18 Rutschenteilen im Soleschwimmbad zusammengebaut. Der Vorgänger war in die Jahre gekommen.

21. Mai Im Sondershäuser Bergbad und im Frankenhäuser Solewasser-Vitalpark findet der erste Schwimmabzeichentag statt. Mehr als ein Dutzend Rettungsschwimmer der DLRG nahmen Prüfungen für Schwimmabzeichen ab.

30. Mai Der ehemalige Dezernatsleiter Volker Stietzel siegt anderthalb Jahre nach seinem fristlosen Rausschmiss aus dem Amt vor Gericht gegen den Kyffhäuserkreis.

Juni

1. Juni Die Ranke-Stadt Wiehe hat seit Juni keine öffentliche Bibliothek mehr, weil es zu wenige Nutzer gibt.

3. Juni Während in Hemleben ein Wohnhaus in Flammen steht, brennt zwischen Bad Frankenhausen und Esperstedt ein gewaltiger Stapel hölzerner Eisenbahnschwellen ab.

9. Juni Der Spatenstich für die neue Berufsschule in der Sondershäuser Salzstraße ist gesetzt. Der Landkreis investiert 12,5 Millionen Euro.

17. Juni Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie prüft, unter welchen Bedingungen der 86 Meter hohe Fernsehturm auf dem Kulpenberg ein Denkmal werden kann.

22. Juni Der Eigentümer des Rittergutes Heygendorf verkündet seine Pläne, zur teilweisen Refinanzierung der Sicherungsarbeiten am Gut einen 50 Hektar großen Solarpark unweit des Dorfes errichten zu lassen.

30. Juni Für die Jubiläen 900 Jahre Stadt Sondershausen und 130 Jahre Brügman-Schacht wird erstmals Nordhäuser Doppelkorn in 700 Metern Tiefe eingelagert.