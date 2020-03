Saisonauftakt auf der Funkenburg abgesagt

Der traditionelle Saisonauftakt zu Ostern im archäologischen Freilichtmuseum Funkenburg fällt der Coronakrise zum Opfer und musste abgesagt werden, informierte Elgina Müller, die Leiterin der Einrichtung. Denn auch das Gelände der rekonstruierten germanischen Wehrsiedlung am Original-Standort bleibt im Zuge der Allgemeinbestimmungen zunächst bis zum 19. April für den Besucherverkehr geschlossen. Danach würde man entscheiden, wie es weiter geht.

„Die Eier waren schon bestellt“, erzählt die Leiterin der Anlage mit etwas Wehmut in der Stimme. So würden doch normalerweise am Osterwochenende – vor allem zur Freude der zahlreichen kleinen Besucher – gleich mehr als 1000 bunter Eier auf dem Gelände versteckt. Zum Glück habe man die Bestellung aber noch rückgängig machen können, so Müller.

Auch die Dienstpläne für die Osterfeiertage seien schon fertig gewesen, um sich bestmöglich auf den Besucheransturm vorzubereiten. Die Schließzeit wolle man allerdings nutzen, um einige Reparaturen und Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Freilichtmuseums, die bei normalem Publikumsverkehr oft auf der Strecke bleiben, in die Tat umzusetzen. So soll zum Beispiel der Kräutergarten neu angelegt werden und auch dessen Begrenzung – ein Zaun aus Weidenflechtwerk – erneuert werden. Das Anbringen von etwa 15 kleinen Informationstafeln an den Nachbauten von Wohn- und Lagerhäusern, soll das archäologische Freilichtmuseum aufwerten. Hierfür müsse man noch Pfeiler setzen, an dem die Tafeln angebracht werden sollen. Zudem soll das Innere des Wirtschaftsgebäudes am Eingang einen neuen Farbanstrich erhalten.

„Es soll alles ein bisschen aufgehübscht werden“, bringt es Müller auf den Punkt. Sie bedauere, dass man Interessierten, die sich telefonisch nach der Möglichkeit des Einlasses erkundigen, absagen müsse.