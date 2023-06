Salinestadt rückt die Helfer ins Rampenlicht

Artern. Ehrenamtliche machen um ihre Person wenig Aufhebens – aber vielleicht deren Freunde oder Bekannte. Artern will Danke sagen und sucht Vorschläge.

Das Rampenlicht soll am 16. Juni anlässlich des Arterner Jahresempfangs auch und gerade denen gebühren, die aufgrund der vergangenen Krisen noch nicht für ihr Ehrenamt in offizieller Runde gewürdigt werden konnte. Vier Menschen, die sich im Alltag uneigennützig für andere engagieren und weder nach Stunden noch nach Geld fragen, rücken an jenem Tag in den Fokus. Dass es an vielen Stellen nicht ohne ehrenamtliches Engagement funktioniere, ist in der Landgemeinde mit seinen Ortsteilen nicht anders als anderswo. Auch in Artern soll das in einem würdigen Rahmen passieren.

Jetzt Vorschläge für Ehrenamtsgala machen

Über das Wann und Wie wurde in der Salinestadt in den zurückliegenden Monaten eifrig diskutiert. Als Rahmen für die Ehrung der fleißigen Helfer hatte sich im Arterner Terminkalender schon seit Jahren ein Tag im November etabliert. An dem fand die Ehrenamtsgala statt. Neben der Ehrung für die Vorgeschlagenen aus letzten Jahren zum Jahresempfang sind alle Einwohner der Landgemeinde aufgerufen, bei der Stadtverwaltung bis November Vorschläge für verdienstvolle Ehrenamtlich einzureichen.

Vereinsmitgliedern können auch nachbarschaftliche Helfer vorgeschlagen werden, wiesen die Mitglieder des Sozialausschusses hin. Nach deren Empfehlung soll die nächste Ehrenamtsgala am 17. November stattfinden, voraussichtlich wieder im Freizeitzentrum. Maximal zehn Ehrenamtliche sollen dann für ihren Einsatz belohnt werden, hieß es aus dem Ausschuss weiter. Mitglieder wie Sonja Helm (CDU) und Karl-Heinz Weinreich (parteilos) betonten, dass eine zeitnahe Ehrung für die Vorgeschlagenen wichtig sei. Traurig aber, dass zuletzt nur noch eine einstellige Zahl an Vorschlägen einging.