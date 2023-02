Sangerhausen: Spaziergang im Friedwald

Sangerhausen. Eine Führung durch den Friedwald können Interessierte am 4. März mit den Friedwald-Förstern unternehmen.

Bei einer kostenlosen Waldführung durch den Friedwald Sangerhausen haben Interessierte am Samstag, 4. März, 14 Uhr, die Möglichkeit, mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren. Die Friedwald-Förster erklären bei dem Spaziergang die Idee des Friedwaldes und beantworten Fragen zu Vorsorge- und Beisetzungsmöglichkeiten, Kosten und Grabarten. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Im Grunde, 06526 Sangerhausen-Wettelrode.