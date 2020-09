Schadstoffmobil erleidet Panne im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Nach Zwangsstopp am 22. September in Heldrungen gibt es einen Ausweichtermin am 1. Oktober.

Aufgrund eines Defektes am Fahrzeug musste die Tour der Schadstoffkleinmengen-Sammlung am 22. September in Heldrungen vorzeitig beendet werden.

Das Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft entschuldigt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die umsonst auf das Mobil gewartet haben.

Gemeinsam mit Entsorger Remondis wurde ein Nachholtermin gefunden. Am 1. Oktober können Schadstoffe abgegeben werden in Braunsroda (11 Uhr, Buswendeschleife), Bretleben (11.30 Uhr, Hauptstraße, Bushaltestelle), Reinsdorf (12.35 Uhr, Rondell, Glascontainer) und in Artern (13.15 Uhr, ehemaliges GHG-Gelände, Nähe Freibad). Alle weiteren Termine finden wie geplant statt.