Schadstoffmobil mit neuem Standort

Ebeleben. In Ebeleben wird das Schadstoffmobil in diesem Jahr nicht die Klemm-Straße anfahren. Darauf weist das Landratsamt hin.

Über eine Änderung für die Schadstoff-Kleinmengensammlung informiert das Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft des Kyffhäuserkreises. In Ebeleben können Einwohner den Sammelplatz in der Wilhelm-Klemm-Straße nicht nutzen. Das Schadstoffmobil könne die Straße am 1. Oktober wegen einer Baustelle nicht anfahren.

Ebelebens Bürger sollen stattdessen gesammelte Schadstoffe in der Werkstraße Höhe Kläranlage vorbeibringen. Dort hält das Schadstoffmobil am 1. Oktober von 9 bis 9.45 Uhr. Abgegeben werden dürfen unter anderem Spraydosen, Lösungsmittel, Wandfarbe, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, heißt es.