Schloss-Open-Air, Tomatentag und ein Dorffunk, der wieder sendet

Auf der Theaterwiese am Schloss Sondershausen wird alles für den Kultursommer vorbereitet. Stefan Fink (links) und Robert Brand bauen am Donnerstag die Bühne auf. Vor historischer Kulisse steigt am Freitag und Samstag dort das Schloss-Open-Air mit Musik, Kinoabenden und einem Familienprogramm am Samstag.

Kyffhäuserkreis. Es ist viel los an diesem Wochenende - Einige Tipps für den Kyffhäuserkreis.

Ob Kinogänger oder Hobbygärtner, Musikfan oder Eisenbahnenthusiast - Veranstalter und Vereine der Region haben für viele Geschmäcker etwas auf die Beine gestellt. Es ist wieder viel los am kommenden Wochenende im Kyffhäuserkreis. Wir haben einige Tipps zusammengetragen.

Spaß beim Schloss-Open-Air

Der Sondershäuser Kultursommer verspricht Freitag und Samstag beste Unterhaltung beim Schloss-Open-Air. Livemusik, Familienfest und Kino – geboten wird viel auf der Theaterwiese am Schloss in Sondershausen. Und der Eintritt ist frei. Am Freitag spielt ab 18 Uhr die Band „Simple Live“, bevor das Schlosskino ab Sonnenuntergang folgt. Zu sehen ist die Komödie „100 Dinge“. Fröhlich wird’s auch beim Familientag am Samstag von 10 bis 16.30 Uhr. Zu erleben sind Clown Hajo, die Fakir-Show mit Picasso und das Theater Federgeist. Die Jüngsten können sich auf einen Hüpfburgenpark, die Bastelstrecke des Schlossmuseums und das Kindertheater Winzig freuen. Es gibt Straßenmalerei und Musik von der Deep-Dive-Liveband und Lizzy Pink. Ab 18 Uhr greift Ronald Gäßlein zur Gitarre. Danach gibt es wieder Freilichtkino und den Film „Nightlife“. Mehr unter www.sondershausen-erlebt.de.

Familientag der Bergleute

Der Bergmannsverein Glückauf Sondershausen lädt am Samstag zum 27. Bergmannsfamilientag in Sondershausen ein. Los geht es um 11 Uhr auf dem Gelände des Petersenschachtes mit einem zünftigen musikalischen Frühschoppen. Der Eintritt ist frei. Mit Bierwagen und Bratwurststand wird für das leibliche Wohl gesorgt. Auch diesmal haben die Bergkameradinnen fleißig gebacken fürs Kuchenbuffet am Nachmittag.

Was man im Dorffunk so hört

Schriftsteller Mario Osterland (rechts) und Klangkünstler Kay Kalytta haben eine Hörspiel-Trilogie für den Dorffunk in Friedrichsrode erarbeitet. Am Samstag wird Teil eins durch die Dorfstraße schallen. Foto: Sibylle Klepzig

Jahrelang hatte niemand mehr an den Dorffunk in Friedrichsrode gedacht. Jetzt wird die Anlage aus DDR-Zeiten wieder aktiviert. Am Samstag schallt um 17 Uhr Teil 1 der Hörspiel-Trilogie „Was man so hört“ durch die Dorfstraße. Bewohner und Gäste sind zum gemeinsamen Hören eingeladen. Im Rahmen des Kunstfestes Weimar haben Schriftsteller Mario Osterland und Klangkünstler Kay Kalytta drei zehnminütige Hörspiele speziell für den Dorffunk erarbeitet. Vorab sprachen sie mit den Leuten im Dorf. Wahrheitsgetreue Beschreibungen und historische Fakten flossen ebenso in die Stücke ein wie einiges Hörensagen, Gemunkeltes und schlichtweg Erlogenes. Teil 2 und 3 werden an den Samstag darauf gesendet, jeweils 17 Uhr.

Unstrutbahnfest in Roßleben

Die Interessengemeinschaft Unstrutbahn lädt am Samstag von 11 bis 18 Uhr zum 15. Unstrutbahnfest in Roßleben ein. Insgesamt fahren fünf Züge von Naumburg nach Roßleben und zurück. Die erste Abfahrt ab Naumburg Hauptbahnhof ist 9.57 Uhr. In Roßleben laden Info- und Verkaufsstände ein. Die Klosterschule Roßleben öffnet von 13 bis 16 Uhr für Führungen. Mehr Infos unter www.unstrutbahn.de

Für Freunde der Blasmusik

Die Blaskapelle Katharina spielt am Samstag ab 19 Uhr in Heygendorf vor der Turnhalle auf. Der Einlass für diese Veranstaltung des Kultursommers beginnt 18 Uhr. Ab 22 Uhr legt DJ TommyEff auf.

Naturentdecker unterwegs

Auf den Spuren von Sagenwesen wird Naturführerin Sabine Trute mit Kindern und deren Familien am Sonntag den Possenwald in Sondershausen erkunden. Wer die Augen offen hält, kann auf der Familienwanderung einige Naturschätze entdecken. Fürs Picknick unterwegs empfiehlt es sich, etwas Verpflegung und eine Decke mitzubringen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr der Wanderparkplatz an der Possenauffahrt. Veranstalter ist der Naturpark Kyffhäuser. Um eine Anmeldung wird vorab gebeten, telefonisch unter 03632-701127 oder per E-Mail an sabine.trute@gmx.de.

Liebesäpfel im Lustgarten

Im Lustgarten an der Orangerie von Bendeleben dreht sich am Sonntag alles um die Tomate, einst Liebesapfel genannt. Von 10 bis 17 Uhr bittet der Verein Barockes Bendeleben zum Tomatentag. Mehrere Experten kommen zum Außenstandort der Bundesgartenschau, präsentieren Tomaten-Raritäten. Wer mag, kann eigene Tomaten mitbringen, sich zu Anbau und Pflege beraten lassen. Saatzuchtexperte Rolf Bielau aus Quedlinburg wird 10.30 und 12.30 Uhr Interessantes zur Geschichte der Pflanzen erzählen. Kräuterfrau Heike Kern macht in zwei Kochvorführungen Appetit auf ein neues Tomatenrezept. Die Workshops mit Verkostung beginnen 11 und 14 Uhr. Anmelden kann man sich per Telefon/SMS unter 0170-3146631 oder per E-Mail an heike@krautundyoga.de. Zudem ist die neue Ausstellung „MuSehenswertes Bendeleben“ in der Orangerie geöffnet.

Heiteres in der Veitskirche

Im Rahmen des Kultursommers gibt es am Sonntag um 15 Uhr in Artern eine Nachmittagsmatinee für Senioren. Das Quartett „Drei Herren und ein Mann“ präsentiert in der Veitskirche ein heiteres Programm.

Wissensgewinn im Schlossgarten

Durch den barocken Schlossgarten von Ebeleben bummeln und dabei eine Menge über die Geschichte und die Gartenarchitektur erfahren, das können Interessierte am Sonntag. Der Förderverein des Schlossparks bietet um 14 Uhr eine Führung am Außenstandort der Bundesgartenschau an. Treffpunkt ist der Toreingang zum Schlosshof bei den Torwächterhäusern. Verkauft wird dann auch das spezielle Schlossparkbier.