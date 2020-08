Glasfaser-Leitungen für Breitbandkabel werden gerade in der Stadt an der Schmücke verlegt.

An der Schmücke. 25 Kilometer Glasfaserkaber verlegt die Telekom in beiden Ortschaften der Stadt an der Schmücke

Schnelles Netz bald in Oldisleben und Heldrungen

Mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde können Internetnutzer in Heldrungen und Oldisleben bald durchs Netz surfen. Dafür habe die Telekom in den beiden Ortschaften der Stadt An der Schmücke rund 25 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 18 moderne Verteiler neu installiert, wie derNetzbetreiber mitteilt. Mit dieser Technik könnten rund 2200 Haushalte in den beiden Stadtteilen mit schnellen Anbindungen versorgt werden. Ab Ende 2020 können die neuen Anschlüsse mit hohen Datengeschwindigkeiten gebucht werden, teilt das Unternehmen mit.

