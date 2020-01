„Schnitzeljagd“ mit Sprechfunk und Karte

„Ziel der Ausbildung ist es, die Befähigung zur Übermittlung von Nachrichten mit Sprechfunkgeräten im Feuerwehrdienst zu erlangen“, erklärt Manuel Wölbing. Der Kreisausbilder für Sprechfunk leitete am vergangenen Wochenende einen Lehrgang im Feuerwehrgerätehaus in Wasserthaleben, an dem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Clingen, Westerengel, Großenehrich, Wasserthaleben und Wiedermuth teilnahmen. Der Bedarf für die Sprechfunk-Lehrgänge sei gegeben, so Wölbing. Ist er doch ein Grundlehrgang, den alle Feuerwehrleute absolvieren müssen, um weiterführende Lehrgänge besuchen und Qualifikationen erlangen zu können. Zudem sei die analoge Sprechfunkausbildung, die am Wochenende in Wasserthaleben stattfand, Basis für die Einweisung am Digitalfunk. Die Umrüstung darauf ist schon seit längerem geplant in soll in näher Zukunft erfolgen. Der Lehrgang am Wochenende beinhaltete sowohl theoretische Teile, als auch praktische Übungen. Neben rechtlichen und physikalisch-technischen Grundlagen, die Wölbing im Schulungsraum vermittelte, stand die Funkausbildung selbst im Mittelpunkt. „Es gibt spezielle Funksprüche, die man beherrschen muss, ansonsten kommt keine Kommunikation zustande“, betont Wölbing. Auch sei der Funkverkehr an bestimmte Regeln gebunden. Hierfür gäbe es eine festgelegt Funkdisziplin, fügt der Ausbilder noch an. Die Funksprüche sollten immer so organisiert werden, dass so viele Informationen wie möglich in kürzester Zeit weitergegeben werden. Auch eine Übung im Freien stand für die Teilnehmer des dreitägigen Lehrgangs auf dem Programm. Bei einer Art Fuchs- oder Schnitzeljagd, wie es der Kreisausbilder bezeichnete, haben sich die Teilnehmer mit Karte und Sprechfunk ausgestattet auf den Weg gemacht, um verschiedene Einsatzorte ausfindig zu machen und dort Aufgaben zu erfüllen. „Diese praktische Übung kommt bei den Kameraden immer sehr gut an“, weiß Manuel Wölbing aus Erfahrung. Zudem würden sie bei dieser Übung das Gelernte besser verinnerlichen können, da viele Funksprüche innerhalb kürzester Zeit abgesetzt werden müssen. Das Ausbildungswochenende schloss mit einer Prüfung, die aller Teilnehmer bestanden, informierte Manuel Wölbing. Ein weiterer Kurs, bei dem noch Plätze frei sind, ist am 6. März in Sondershausen geplant.