Für 1,2 Millionen Euro ist der Abriss der alten Schokoladenfabrik neu in Auftrag gegeben worden. Die Firma, die den Zuschlag erhielt, soll nun über den Sommer die Reste abräumen.

Schokoladenfabrik in Greußen wird mit Nachschlag abgeräumt

Greußen. Noch einmal rund 1,2 Millionen Euro blättert die Landgemeinde Stadt Greußen nun auf den Tisch, um riesige Schuttberge und hohe Balkenhaufen auf dem Gelände der alten Schokoladenfabrik in Greußen wegräumen zu lassen. Diese waren über den Winter liegengeblieben, nachdem der Firma, die den Abriss der Industrieruine begonnen hatte, im November der Auftrag entzogen worden war.

Abriss kostet insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro

In diesen Tagen soll der neue Auftragnehmer, das Unternehmen SMD Gutzmann aus Tottleben, bei Bad Langensalza die Arbeit aufnehmen, verriet Torsten Abicht (parteilos), Bürgermeister der Landgemeinde. Eine Anlaufberatung an der Abrissstelle habe stattgefunden. Am Mittwoch waren weder Baumaschinen auf dem Gelände, noch wurde gearbeitet.



Bis September soll das ehemalige Fabrikareal endlich komplett beräumt sein, so der Vertrag mit der neuen Abrissfirma, versichert Abicht auf Nachfrage. Mit mindestens 1,5 Millionen Euro schlage das Projekt dann insgesamt zu Buche, rechnet der Bürgermeister zusammen. Rund 300.000 Euro seien schon an die im Vorjahr geschasste Firma, für bis zur vorzeitigen Trennung geleisteten Arbeiten, gezahlt worden. Allerdings sei die Endrechnung durch den ehemaligen Vertragspartner noch nicht gestellt. In der Zwischenzeit habe es auch noch einige rechtliche Auseinandersetzungen mit der Firma gegeben. Jetzt aber sieht Abicht alle strittigen Fragen im Sinne der Landgemeinde geklärt.

In finanzielle Probleme stürzt auch die erneute Ausschreibung der Abrissarbeiten die Kommune nicht. Bereits im Vorjahr hatte das Thüringer Wirtschaftsministerium 2,4 Millionen Euro Förderung für das Vorhaben zur Verfügung gestellt. Von dieser Summe könnten die förderfähigen Ausgaben für Abbruch der Fabrikruine und Sanierung der Flächen in voller Höhe beglichen werden. Ausgeschöpft wird dieser Rahmen aber auch durch das erneut günstige Ausschreibungsergebnis, bei dem zweiten Anlauf in keinem Fall.

Zur Verfügung gestellt und nach dem ungeplanten zwischenzeitlichen Abbruch der Arbeiten auch ins Jahr 2023 übertragen, wurden die Fördermittel vom Ministerium. So soll in Greußen ein Projekt unterstützt werden, welches auch für andere Thüringer Kommunen beispielhaft sei. So hatte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) vor dem Start im Vorjahr bereits erklärt, das es zukunftsweisend sei, Industriebrachen innerhalb der gewachsenen Strukturen der Städte als Gewerbestandorte neu zu beleben.

Genau das soll auch in Greußen passieren. An Stelle der riesigen und seit Jahrzehnten ungenutzt verfallenden Ruine der Schokoladenfabrik entstehen nach dem Rückbau auf dem beräumten Gelände vier bis sechs Parzellen für kleinere Gewerbeansiedlungen.

Das Konzept scheint aufzugehen, wie Bürgermeister Abicht erfreut feststellt. Es gäbe bereits einen Interessenten für einen der neuen Firmenstandorte unweit des Zentrums von Greußen und direkt neben dem Bahnhof. Die Parzelle soll dann schon im Herbst tatsächlich fertig saniert zur Verfügung gestellt werden.