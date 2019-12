Schüler geben ein Benefizkonzert in der Trinitatiskirche in Sondershausen.

Sondershausen. Schüler geben ein Benefizkonzert in der Trinitatiskirche in Sondershausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler helfen Schülern

Am Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr findet zum zweiten Mal ein Benefizweihnachtskonzert in der Trinitatiskirche in Sondershausen statt. Die Schüler der Grundschule „Östertal“, des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sondershausen sowie Band und Chor Glaubhaft präsentieren den Gästen ein buntes weihnachtliches Programm. Damit unterstützen sie das Projekt eines Waisenhauses und einer Schule des Vereins „Hilfe für Menschen im Kongo“. Die Besucher sind herzlich eingeladen, mit einer kleinen Spende dabei zu helfen.