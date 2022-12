Schüler üben im Sondershäuser Stadtrat

Sondershausen. Wie eine Stadtratssitzung abläuft, haben Schüler der Östertal-Regelschule in Sondershausen im Carl-Schroeder-Saal geübt.

Achtklässler der Östertal Regelschule simulierten eine Stadtratssitzung gemeinsam mit Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos). Zunächst hatten die Schüler das Rathaus besichtigt und waren vom Bürgermeister durch das Bürgerbüro, das Standesamt und den Trausaal sowie die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung mit dem historischen Ratssaal geführt worden, berichtet Pressesprecherin Janine Skara.

Im Anschluss führten die Schüler im Beisein ihrer Lehrer die fiktive Stadtratssitzung durch, in der sie den Bau einer Umgehungsstraße diskutierten und so praxisnah einen Einblick in die Kommunalpolitik erhielten. Wenn sich junge Menschen für politische Belange begeistern können, freue ihn das, sagte Bürgermeister Steffen Grimm.