Sondershausen. An seinem angestammten Platz hat sich ein Schwanen-Paar am Parkteich in Sondershausen niedergelassen.

Schwäne brüten am Parkteich in Sondershausen

Der Frühling ist die Zeit, in der die Natur erwacht und es draußen allmählich anfängt zu grünen und zu blühen. Und bei den Schwänen hat die Brutzeit begonnen. Auch ist ein Schwanen-Paar am angestammtem Platz am Parkteich in Sondershausen zu sehen.

Während eines der anmutigen Tiere das Nest bewacht, dreht das andere unweit der Brutstätte auf dem Teich seine Runden – sicher auch, um nach eventuellen Störenfrieden Ausschau zu halten.

Aus gebührendem Abstand – um die Tiere beim Brüten nicht zu stören, wurde der Bereich um das Nest wieder großzügig abgesperrt – kann man die Schwäne aber beobachten.