Sieben Schwanenküken schwimmen mit ihren Eltern auf dem Parkteich in Sondershausen.

Sondershausen. Beim Schwanenpaar, das am Großen Parkteich der Kreisstadt gebrütet hatte, hat sich Nachwuchs eingestellt.

Schwanennachwuchs im Sondershäuser Schlosspark

Sieben auf einen Streich – so viel Nachwuchs hat sich beim beim Schwanenpaar eingestellt, das sein Nest am Rand des großen Parkteich im Schlosspark Sondershausen gebaut hatte. Die sieben Küken mit silbergrauem Gefieder und den schwarzen Schnäbeln drehen nun regelmäßig mit ihren Eltern Runden auf dem Teich. Vier bis fünf Monate dauert die Aufzucht der Jungvögel. Spaziergängern bietet sich also noch ausreichen Gelegenheit den Jungvögeln beim Flüggewerden zuzuschauen.