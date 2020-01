Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwarzkittel besuchen gern Städte an Flüssen

Feuchte Flussniederungen locken die Schwarzkittel aus dem noch immer sehr trockenen Wäldern auf den Höhenzügen in der Region. Dass eine Rotte Wildschweine am Montag mitten durch Artern gezogen war, könnte an der nahen Unstrut gelegen haben, nimmt Ralf Hubert, der Revierförster vom Possen, an. Auch in den Hainleitewäldern hielten sich zur Zeit deutlich weniger Borstentiere auf als in zurückliegenden Jahren. Messbar sei das in erster Linie am Erfolg bei der Schwarzwildjagd. So seien in den Waldrevieren überall im Bereich vom Forstamt Sondershausen die Abschusszahlen zurückgegangen. Dagegen seien in der Gegend von Greußen in einem Gebiet, wo Jägern früher nur vereinzelt mal ein Wildschwein vor die Flinte kam, zuletzt dutzende Tiere erlegt worden. „In das Riedgelände dort, dass mit kleinen Gewässern durchzogen ist, könnten auch viele Schwarzkittel aus der Hainleite gewandert sein“, erklärt Hubert. „Die pendeln sogar pro Nacht über eine Entfernung von 50 Kilometern zwischen zwei Gebieten.“

Ins nahe Sondershausen mit der Wipperaue zieht es die Wildschweine von der Hainleite bislang noch nicht. Im Ordnungsamt der Stadtverwaltung sei im vergangenen Jahr kein einziger Fall bekannt geworden, dass Wildschweine in der Stadt gesehen wurden oder gar Schäden hinterlassen hätten, hieß es am Dienstag auf Nachfrage. Förster Hubert ist auch nichts derartiges zu Ohren gekommen. Allerdings sieht er die Gefahr zunehmen, dass die Schwarzkittel sich zumindest in Gärten am Stadtrand ihre Nahrung suchen, weil die angrenzende Waldwildnis bald ideale Rückzugsräume bieten werde. „Dort haben die Tiere tagsüber ihre Ruhe und ziehen nachts in die nahe Siedlung.“ Bad Frankenhausen gehört seit Jahren zu den Orten, wo sich Wildschweine am Stadtrand wohlfühlen. Vor allem im Norden, den Bereichen Panoramastraße, Am Schlachtberg, Blutrinne. Sie hinterlassen, mal mehr mal weniger, aufgewühlte Spuren im Erdreich. Vor einigen Jahren zog eine Rotte von oben kommend durch den Friedhof der Stadt. Zum Glück hatten sie dort nicht extrem gewühlt. „Es ist ein generelles Problem, dass die Wildschweine immer näher an die Städte und Gemeinden kommen. Denn es gibt eine Überpopulation, die Zahl der Tiere ist stark angestiegen“, schildert Walter Rüdiger, Vorstandsvorsitzender der Kreisjägerschaft Kyffhäuser, auf Nachfrage. „Das hat vor allem etwas mit der Erderwärmung zu tun, es gibt keine harten Winter mit langen Frostperioden mehr. Das Schwarzwild findet zu jeder Jahreszeit ausreichend etwas zum Fressen, tierisches Eiweiß, Mäuse, Insekten. Die Zeit, wo es die Frischlinge nur im Frühjahr gab, ist auch schon länger vorbei, es gibt sie beispielsweise ebenso im Herbst.“ Walter Rüdiger betont, dass die Jäger auf die Situation versuchen zu reagieren – natürlich unter Beachtung der Vorschriften. Doch die Situation sei für die Jäger in Deutschland schwieriger geworden. Vor allem was die Akzeptanz durch die Bevölkerung in den Großstädten betrifft, wo das Tierwohl in der Landwirtschaft auf das der Tiere in Wald und Flur projektiert wird, es gar Leute gibt, die Schwarzwild füttern und sagen, „Lasst doch die Tiere laufen“. Walter Rüdiger kennt, wie er sagt, vom eigenen Erleben auch Protestler bei der Messe „Reiten, Jagen, Fischen“ in Erfurt.