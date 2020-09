Schweinehalter im Kyffhäuserkreis trifft bereits der Hauch der Schweinepest

Katja und Elisabeth Peter (links) kümmern sich um 16 Schweine, die auf dem Greußener Ziegenhof der Familie Peter in Freilauf-Boxen auf Stroh gehalten werden.

Kyffhäuserkreis. Der Verfall der Fleischpreise eilt der Afrikanischen Schweinepest voraus, obwohl sie erst in Brandenburg festgestellt ist.

Die Landwirte im Kyffhäuserkreis spüren den bitteren Hauch der Seuche bereits, seit in Brandenburg ein Wildschwein an der Afrikanischen Schweinepest gestorben ist. Wolfgang Peter, Vorsitzender des Bauernverbandes im Kreis, beschreibt die Misere, die der Krankheit vorauseilt: „Auch für die Produzenten aus unserer Region sind die Preise für Schweinefleisch sofort ins Bodenlose gefallen, als der erste Fall der Seuche auf deutschem Boden bekannt wurde. Das stürzt einige Viehhalter bereits in Existenzängste, obwohl ihren Bestände selbst gar nicht direkt von dem tödlichen Virus betroffen sind.“