Schwimmmeister beendet Einsatz im Solewasserpark vorzeitig

Bad Frankenhausen. Badesaison in Bad Frankenhausen aktuell nicht in Gefahr. Stadt Artern hatte ihren Mitarbeiter stundenweise abgestellt

Gut einen Monat nach dem missglückten Start in die neue Badesaison hat Arterns Schwimmmeister dem Solewasserwasser Vitalpark in Bad Frankenhausen vorzeitig den Rücken gekehrt. Der Schwimmmeister des Arterner Soleschwimmbades hatte sich Anfang Mai bereit erklärt, vorübergehend im Solewasserpark auszuhelfen, nachdem der offizielle Saisonauftakt in der Kurstadt mangels qualifizierter Fachkraft ins Wasser gefallen war.

Geplant war der Einsatz des Arterners vorerst bis Ende Juni. Dafür hatte die Stadt Artern ihren Mitarbeiter der Stadtverwaltung stundenweise abgestellt. Der Schwimmmeister bestätigte seinen Rückzug, ein Grund für den plötzlichen Abgang wurde am Mittwoch nicht bekannt.

Die Badesaison im Solewasser Vitalpark sei damit aber nicht in Gefahr, hieß es am Donnerstag auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung in Sondershausen. Die Absicherung des Badebetriebes im Solewasserpark werde vom Fachangestellten für Bäderbetriebe der Kyffhäusertherme übernommen, hieß es aus dem Gewerbeamt, das Anfang Mai die Betriebserlaubnis verwehrt hatte.

Eine Fachangestellte für Bäderbetriebe ist für reibungslosen und sicheren Badeablauf verantwortlich. Neben der Beaufsichtigung des Badebetriebs sowie Wasserrettungs- und Hilfsmaßnahmen im Notfall gehören auch die Kontrolle, Sicherung sowie Pflege der technischen Anlagen zu seinen Aufgaben. Für die Absicherung des Badebetriebes reichte es, dass der Schwimmmeister zwei Mal die Woche im Solewasserpark vor Ort und ansonsten per Rufbereitschaft erreichbar war.

Da Fachpersonal für Bäderbetriebe rar sind, wird in einigen Kommunen mit Freibädern im Kreis schon länger über einen Zweckverband nachgedacht. Da Rufbereitschaft möglich ist und ansonsten Rettungsschwimmer die Sicherheit der Badegäste überwachen, könnten auf diese Weise gleich mehrere Bäder abgesichert werden.