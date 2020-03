Seepferdchen als erster Schritt zum sicheren Schwimmer

„Das Frühschwimmerabzeichen, auch Seepferdchen genannt, ist für Kinder der erste Schritt, um ein sicherer Schwimmer zu werden und sich in Notsituationen im Wasser selbst helfen zu können“, erklärt Lothar Girschele, stellvertretender Vorsitzender der Wasserwacht des DRK-Kyffhäuserkreisverbands Sondershausen. Das sei wichtig, denn eine Studie von 2015 zeigte auf, dass rund die Hälfte der Viertklässler nicht richtig schwimmen konnte. „Und das ist gefährlich“, betont Girschele.

Angebote für Schwimmkurse gibt es nicht allzu viele im Landkreis. Beim DRK-Kyffhäuserkreisverband können Kinder ab fünf in der Bundeswehrschwimmhalle in Sondershausen schwimmen lernen. Maximal zwölf Kinder werden gleichzeitig unterrichtet. „Das ist auch eine Frage der Verantwortung“, sagt Gabriele Gräfe, Mitglied der Wasserwacht und Inhaberin eines Lehrscheins im Rettungsschwimmen und Schwimmen.

Seit 2000 biete man die Kurse mit Unterstützung von Rettungsschwimmer René Burghardt an. 450 Kinder haben bei ihnen das Seepferdchen abgelegt. In zwölf Unterrichtseinheiten á 45 Minuten. Mit der Gewöhnung an das Wasser könne man aber schon im Alter von vier Jahren beginnen. Für eine erfolgreiche Seepferdchen-Prüfung sind ein Sprung vom Beckenrand, 25 Meter schwimmen allein und ohne Schwimmhilfe und das Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser erforderlich.

Ein Seepferdchen-Abzeichen abzulegen, sei das eine. Wichtig ist den Kursleitern aber, dass zunächst vorhandene Ängste vor dem Element Wasser überwunden werden. Auch bedeute das Abzeichen nicht, dass ein Kind nun sicher schwimmen könne, „hierfür bedarf es regelmäßiger Übung“, unterstreicht Gabriele Gräfe. Zudem sei es für Seepferdchen-Absolventen unerlässlich, dass sie von den Eltern beim Badespaß nie aus den Augen gelassen werden. In diesem Herbst wolle man zwei weitere Schwimmkurse anbieten.

Die große Nachfrage nach Schwimmkursen spürt auch die Kyffhäuser-Therme. Regelmäßig werden hier Kurse angeboten, sagt Jens Lüdecke, Kurchef in Bad Frankenhausen. Kinder ab sechs Jahren werden unterrichtet. Man führe eine Warteliste für die Anmeldungen. Und mitunter könne es auch einmal drei Monate dauern, bis ein Platz frei sei, so Lüdecke. Zwischen sechs und acht Schwimmanfänger werden gleichzeitig unterrichtet. Mit einem Kursleiter und einem Rettungsschwimmer sei das personalintensiv. Auf der anderen Seite müsse man die Vielzahl an anderen Kursen und Angeboten in der Therme berücksichtigen und auch die Besucher, die einfach zum Baden und Erholen kommen. Dennoch biete man mehrfach im Jahr einen Kurs an, so Jens Lüdecke.

Für Nachwuchsschwimmer bieten mitunter Kommunen Anfängerkurse an, so wie die Stadt Sondershausen. Seit mehr als zehn Jahren gibt es einen zweiwöchigen Schwimmkurs im Bergbad für Schulanfänger. „Man könnte noch einen weiteren Kurs anbieten“, sagt Thomas Rießland, Fachgebietsleiter für die Sportstätten und Bäder bei der Stadtverwaltung, zur großen Nachfrage. Der Haken aber folgt: Da mit dem vorhandenen Personal vordringlich der Freibadbetrieb gewährleistet werden müsse, könne man keinen weiteren Kurs initiieren. Eine Möglichkeit dafür sähe er nur, wenn sich Schwimmvereine, in denen Mitglieder die nötige Ausbildung und Befähigung haben, Kurse zu geben, sich dazu bereit erklärten. Die Stadt Sondershausen würde dann das Bergbad zur Verfügung stellen, versicherte Rießland, allerdings nicht in Spitzenzeiten, wenn sich Hunderte Besucher im Bad aufhalten.

Für den städtischen Schwimmkurs in den diesjährigen Sommerferien sollen die Informationsflyer in den nächsten Tagen an die Sondershäuser Kindergärten versandt werden. Mit der Anmeldung ihrer Kinder sollten die Eltern nicht zu lange zögern, da die Nachfrage sehr groß sei, so Rießland.