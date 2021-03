An der Schmücke. Bei der Stichwahl am Sonntag holt die Seehäuserin 57,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung ist niedrig.

Silvana Schäffer ist neue Bürgermeisterin in An der Schmücke

Silvana Schäffer (CDU) ist die neue Bürgermeisterin der Stadt An der Schmücke. Bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag setzte sich die 44-Jährige gegen ihre Mitbewerberin Sandra Straßburg (parteilos) durch. Insgesamt waren 5090 Bürger zur Wahl aufgerufen. Von den 1799 Wählern hatten 1013 für Silvana Schäffer gestimmt, die damit auf 57,2 Prozent kam. Auf ihre Gegenkandidatin entfielen 759 Stimmen, was 42,8 Prozent entsprach. 27 Stimmen waren ungültig. Wie schon bei der Wahl vor zwei Wochen war die Wahlbeteiligung niedrig und lag bei 35,3 Prozent.