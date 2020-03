Situation vieler Bad Frankenhäuser Gewerbetreibender prekär

Für viele Gewerbetreibende sind die Lage in Zeiten des Coronavirus und die Schutzmaßnahmen prekär. Darüber sowie über einstige Ziele, das Fliederfest sowie die Jahreshauptversammlung spricht Thomas Richter, Vorsitzender des Gewerbevereins Bad Frankenhausen.

Viele Geschäfte sind wegen des Infektionsschutzes geschlossen, sie haben keine Einnahmen, aber dennoch Ausgaben. Wie beschreiben Sie die Situation?

Die Gewerbetreibenden der Stadt Bad Frankenhausen befinden sich in einer sehr außergewöhnlichen und schwierigen Lage, die branchenabhängig beschleunigt oder verlangsamt ist. Alle Geschäfte und Betriebe, die durch das Gesetz sowie Anordnungen zur sofortigen Schließung verpflichtet wurden, stehen seitdem – und das sofort – ohne Einnahmen, aber mit ihren laufenden Kosten da. Bei den meisten unserer Mitglieder reden wir von kleinen Betrieben. Hier geht es um die Inhaber, aber auch um deren Mitarbeiter. Die Lage ist für diese wohl prekär, wir können nur hoffen, dass diese Situation nicht monatelang anhält.

Es gibt Möglichkeiten für Kurzarbeit und finanzielle Unterstützung durch das Land für Unternehmen. Ist diese Unterstützung ausreichend? Wer bekommt sie nicht?

Positiv werten wir, dass die Politik schnell reagiert und Sofortmaßnahmen beschlossen hat. So können die Gewerbetreibenden Anträge auf finanzielle Unterstützung, Steuerstundungen, Aussetzung von Steuerfälligkeiten und Kurzarbeit stellen. Für Kleinunternehmer und Selbstständige mit weniger als zehn Angestellten, die in der Vergangenheit Gewinne erwirtschaften konnten, sind für die nächsten drei Monate nicht rückzahlbare Soforthilfen vorgesehen, die bis zu 15.000 Euro betragen können. Bis fünf Mitarbeiter sind es 9000 Euro. Eine Frage, die wir derzeit noch nicht beantworten können ist, ob alle unsere Mitglieder in den Genuss der Förderung kommen. Grundsätzlich haben wir alle aufgefordert, Anträge zu stellen und deren Entscheidung abzuwarten. Danach werden wir uns mit dem Bürgermeister besprechen, wie wir Einzelnen helfen können. Eins ist aber wichtig: Dass die Hilfen schnell kommen und nicht an bürokratischen Hürden scheitern.

Kennen Sie Fälle in Bad Frankenhausen, wo Unternehmen kurz vor der Insolvenz stehen und Inhaber entscheiden, das Geschäft aufzugeben?

Besonders betroffen sind derzeit der Einzelhandel außer Waren des täglichen Bedarfs, Reisebranche, Gastronomie, Veranstaltungs- und Messebereich. Wie lange diese ohne Einnahmen aushalten ist noch ungewiss. Deshalb ist es für uns wichtig, Regularien zu entwickeln, um weiter als drei Monate zu helfen. Keiner kann sagen, wann diese Krise ausgestanden ist und die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens aufgehoben werden. Der Gewerbeverein dankt der Stadtverwaltung, die uns schnell mit allen aktuellen Informationen versorgt. Nur so war es uns möglich, unseren Mitgliedern umfassend zu helfen, die richtigen Ansprechpartner und Antragsstellen zu finden.

Den Gewerbeverein gibt es seit 1992. Wie viele Mitglieder hat er derzeit?

Es sind 54 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins nannten Sie als Vorsitzender folgende Schwerpunkte der Arbeit: Erhöhung der Mitgliederzahl, Belebung der Innenstadt, Erarbeitung eines Konzeptes für die Innenstadt, Start einer Kaufen-vor-Ort-Initiative. Was ist aus diesen Ideen geworden?

Wie es in jedem Verein ist, so ist es auch bei uns. Das persönliche Engagement der Mitglieder ist unterschiedlich. Interessenvertretung der Gewerbetreibenden der Stadt zu sein, Mitgliedergewinnung auch in den neuen Ortsteilen, Belebung der Innenstadt, Kaufen-vor-Ort-Initiative, Ansiedlung neuer Gewerbe. Diese Punkte standen schon immer auf der Agenda, konnten aber leider wegen fehlender Manpower nicht so angepackt werden, wie wir es uns gewünscht hätten. Aus diesem Grunde wurden mit der Stadtverwaltung Gespräche geführt, das Fliederfest, das den Vorstand immer ein Dreivierteljahr beschäftigte, komplett in die Hände der Stadt zu geben und nur noch unterstützend zu helfen. So kann Zeit für den Vorstand geschaffen werden, um sich um die Schwerpunkte wie oben genannt zu kümmern.

Wie sieht es mit dem Fliederfest 2020, das vom 8. bis 10. Mai im Veranstaltungskalender der Stadt steht, aus?

Es gibt eine Deadline bis zu der entschieden wird. Wir glauben aber aus der jetzigen Sicht, dass es nicht stattfinden wird. Es wird aber eine neue Fliederprinzessin geben. Inwieweit die Krönung und in welchem Rahmen sie stattfinden wird, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

In diesen Tagen hätte die Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins mit Wahl auf dem Programm gestanden. Sie ist verschoben. Treten Sie wieder als Vorsitzender an?

Sie wird nachgeholt. Da ich mich beruflich verändert habe und sehr viel unterwegs bin, kann ich aus zeitlichen Gründen nicht mehr in vorderster Front stehen. Halbe Sachen mache ich nicht. Entweder ganzer Einsatz oder nicht. Es wird einen komplett neuen Vorstand geben.