Unser Bild zeigt einen Blick auf den Rasenplatz des Sportzentrums Am Göldner in Sondershausen.

Sondershausen. Sondershäuser Unternehmen Wago unterstützt Sanierung des Sportzentrums am Göldner in Sondershausen.

Sitzschalen für neue Tribüne

Mit Geld für neue Sitzschalen auf der Tribüne unterstützt das Sondershäuser Unternehmen Wago Kontakttechnik die Sanierung des Sportzentrums am Göldner in Sondershausen. Wie in einer Pressemitteilung weiter zu erfahren war, beteilige sich das Unternehmen außerdem finanziell bei der Anschaffung neuer Kabineneinrichtungen und anderen Ausgaben für den Stadionumbau. Damit soll der Stadt Sondershausen unter die Arme gegriffen werden, die aus Kostengründen bereits Kürzungen bei der Generalsanierung der Sportanlage habe vornehmen müssen. „Mit unserer Spende möchten wir einen Beitrag leisten, das Sportangebot in Sondershausen zu erhalten und weiterzuentwickeln“, so Sven Hohorst, geschäftsführender Gesellschafter der WAGO-Gruppe. Über die Summe bewahrt das Unternehmen Stillschweigen.

Auf diese Art Verantwortung für die Entwicklung einer Stadt, in der es seit 1990 ansässig ist, zu übernehmen, sei für das Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, geht aus der Mitteilung weiter hervor. Mit über 1000 Mitarbeitern ist es einer der größten Arbeitgeber in der Region. Seit 2010 tritt es als Sponsor der BSV Eintracht Sondershausen auf und fördert im Verein die Jugendnachwuchsarbeit. Von der Spende für die Stadionsanierung werden außerdem Schulsport und Leichtathletik profitieren.