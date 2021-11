So verlief der Karnevals-Start im Kyffhäuser-Kreis

Mit einer kleinen Sause sind am Samstag in Ichstedt die Närrinnen und Narren vom Ichstedter Karnevalsverein IKV in die fünfte Jahreszeit gestartet. Vereinspräsident Kurt Schröter und Faschingsprinzessin Susann II. begrüßten zusammen mit Kinderprinzessin Emily um 11.11 Uhr hoch vom Wagen das närrische Volk, das sich traditionell am "Waldblick" versammelt hatte und corona-konform mit Abstand das kleine Programm verfolgte. Mit dabei waren auch Vertreter des befreundeten Faschingsvereins aus Tilleda. Für die Ichstedter ist es die 66. Session und damit ein Schnapszahljahr, das in Faschingskreisen groß gefeiert wird. Angesichts der Pandemie herrscht derzeit allerdings Skepsis über den Verlauf der Saison und alle hoffen, dass wenigstens der große Umzug am 26. Februar stattfinden kann.

Foto: Wilhelm Slodczyk / Freier Mitarbeiter Lokalredaktion Artern