Sommer, Sonne, Sonnenschirme im Soleschwimmbad Artern

29 Grad draußen, 23 im Wasser, Sonne satt – das passte. Der Verein „Wir für Artern“ übergab dem Soleschwimmbad Artern am Dienstag drei große sommerhimmelblaue Sonnenschirme im Wert von 1500 Euro. Die wurden innerhalb einer Woche eingebaut und sollen nun kräftig Schatten spenden am Kleinkinderbecken. Das durfte gestern nach den neuen Corona-Regeln erstmals in dieser Saison öffnen, wie auch der Volleyballplatz nebenan. Von links sind auf dem Bild zu sehen die Kinder Elena Jordanland und Sofia Wagner im Wasser, Christian und Christin Jordanland vom Verein „Wir in Artern“ sowie Schwimmmeister Marcel Junker.