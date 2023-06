Sonderführungen in Memleben

Memleben. Virtuell wird bei einer Sonderführung die Klosteranlage Memleben wieder auferstehen.

Aufgrund des großen Interesses an Sonderführungen bietet das Kloster Memleben am kommenden Wochenende jeden Tag eine an. Die Museumsbesucher können in Memleben am Samstag, 10, Juni, um 11.30 Uhr bei einer Spezialführung tief in die Archäologie der Klosteranlage eintauchen und am Sonntag, 11. Juni, um 11.30 Uhr bei einer Sonderführung virtuelle Architekturwelten erkunden.

Bei der Tour zur Archäologie in Memleben steht der Alltag am historischen Ort im Mittelpunkt. Bekannt ist Memleben dafür, dass Otto der Große vor 1050 Jahren hier verstarb und sein Herz am Sterbeort bestattet worden ist. Bis heute hüte Memleben dieses Geheimnis des Bestattungsortes des kaiserlichen Herzens. Jedoch geben die jüngsten archäologischen Grabungen tiefe Einblicke frei, wie sich vor vielen Jahrhunderten der Alltag hier gestaltete.

Bei der öffentliche Sonderführung virtuelle Architekturwelten können Interessierte auf eine spannende Entdeckungsreise ins Mittelalter gehen. Dank moderner 3D-Visualisierung entstehen die Ruinen der Klosterkirchen neu und man kann durch einen längst verschwundenen Kreuzgang wandeln. Dabei erhalten Besucher tiefe Einblicke und fachkundige Details zur Baugeschichte der Klosteranlage. Um Anmeldung wird gebeten unter info@kloster-memleben.de oder per Telefon: 034672/6 02 74.