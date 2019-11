Sondershäuser Jugendstreichorchester löst Ticket für Bundeswettbewerb

Milana kommt mit einer ganzen Reihe Musikern aus dem Konzertsaal des Achteckhauses. Das Mädchen hält eine Geige und einen Bogen in den Händen und hat ein strahlendes Lächeln aufgesetzt. Mit dem Sondershäuser Jugendstreichorchester hat sie sich vor wenigen Minuten der Bewertung einer strengen Jury gestellt und im gut gefüllten Saal vor großem Publikum gespielt.

Die 8-jährige Milana ist die Jüngste im Sondershäuser Orchester. Foto: Christoph Vogel

Für die 8-Jährige ist es die erste Teilnahme am Landesorchesterwettbewerb, der nur alle vier Jahre zur Austragung kommt und vom Thüringer Landesmusikrat organisiert wird. Ausrichter ist die Landesmusikaka­demie in Sondershausen. „Die Voraussetzungen dafür sind hier sehr gut“, sagt Franziska Müller, Projektleiterin vom Thüringer Landesmusikrat. Dies beziehe sich sowohl auf die Räumlichkeiten als auch auf die Instrumentarien. So stehen unter anderem geeignete Flügel und Schlagwerke zur Verfügung.

Bei der diesjährigen Auflage des Landeswettbewerbs sind insgesamt zehn Orchester in verschiedenen Kategorien am Start. „Es könnten mehr sein“, sagt Franziska Müller, Projektleiterin vom Thüringer Landesmusikrat, ohne Umschweife. So lag die Beteiligung im Jahr 2015 mit 20 Orchestern schon einmal doppelt so hoch.

Als Gründe für den Rückgang führt sie einerseits an, dass die Orchester der Musikschulen oft einen vollen Terminkalender hätten und deshalb die Zeit für intensive Vorbereitungen auf derartige Wettbewerbe fehle. Des Weiteren läge es auch an dem schwierigen Pflichtstück, das eigens für den Landeswettbewerb komponiert wurde und einen hohen Anspruch habe.

Letzteres Argument konnte Müller aber wieder relativieren, denn beim Wettbewerb am Samstag hätte man dieses Pflichtstück nicht zwingend präsentieren müssen. Es handelte sich lediglich um eine Empfehlung, um sich für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren. Erst dort hätte es gespielt werden müssen.

Positiv bewertet Müller die Tatsache, dass viele Jugendorchester die Möglichkeit zur Teilnahme genutzt hätten, bei dem als einzige Voraussetzung galt, dass es sich um Laienensembles handelt. Das Niveau der teilnehmenden Orchester und Ensembles bezeichnet Müller als hoch. So seien viele Musiker darunter, die auch schon bei „Jugend musiziert“ ihr Können unter Beweis gestellt haben und das zum Teil sehr erfolgreich.

Am Ende konnten sich die Mitglieder des Sondershäuser Jugendstreichorchesters über die erneute Qualifikation für den Bundeswettbewerb freuen. Dies gelang vor vier Jahren schon einmal. Orchesterleiterin Monika Rasch war mit dem Auftritt ihrer Musikschüler sehr zufrieden. Das gelte vor allem für die Jüngsten, hätten sie doch für ihr Alter eigentlich noch nicht spielbare Stücke gut gemeistert. Immerhin etwa ein Dreivierteljahr lang habe sie sich mit dem Orchester auf diesen Wettbewerb vorbereitet.

Auch der Handglockenchor Gotha hat sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Foto: Christoph Vogel

Bei den schwierigen und anspruchsvollen Stücken handelte es sich um das „Palladio“ von Karl Jenkins. Aber auch das Pflichtstück „Ferne Begegnung“ von Charlotte Seither hätte es in sich gehabt. Nun heißt es für die Sondershäuser Musiker, sich auf den Bundeswettbewerb ­vorzubereiten, der im kommenden Jahr in Bonn zur Aus­tragung kommt. „Dafür können wir dann wieder jeden Cent für die Reise sparen“, sagt Monika Rasch mit einem Augenzwinkern.

Außer den Sondershäusern vertreten nächstes Jahr der Handglockenchor Gotha, das Gitarrenensemble Con Fermezza aus Nordhausen und das Jugend-Gitarrenensemble der Musikschule Erfurt den Freistaat beim Bundeswettbewerb.

Lob für die Veranstaltung am Samstag gab mehrfach – auch für das Ambiente der Spielorte, wie Achteckhaus, Marstall und Sondershäuser Schloss. „Für die jungen Leute ist das ein bleibendes Erlebnis, in solchen Räumlichkeiten zu spielen“, sagt Marion Prösch, die ihre 13-jährige Tochter Iris vom Eichsfelder Jugendorchester begleitet hat.

Christin Schwager, die Mutter von Milana, war ebenfalls begeistert und ganz stolz auf ihre Tochter. „Sie ist die Jüngste in einem ganz tollen Orchester“.