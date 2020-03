Sondershäuser Loh-Musiker im Homeoffice

Vor dem Haus der Kunst in Sondershausen, der Heimstatt des Loh-Orchesters, sind zur Probenzeit Parkplätze Mangelware. Momentan herrscht aber auch hier bis auf wenige Ausnahmen gähnende Leere. Auch im Inneren ist es mucksmäuschenstill. „Das lauteste ist hier momentan das Klappern der Tastaturen“, beschreibt Orchestermanagerin Kerstin Mischler die Situation. Denn wegen der Coronapandemie finden im Haus zunächst bis zum 19. April keine Proben und Konzerte mehr statt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Nur Kerstin Mischler und Anne-Sarah Schmitt halten hier die Stellung, sind die „Stallwache“, wie es Generalmusikdirektor Michael Helmrath augenzwinkernd bezeichnet. Auch er komme in diesen Tagen nur selten ins Büro. Eigentlich nur, wenn es etwas auszudrucken gibt. Alles andere könne er von zuhause aus bewerkstelligen.

Dies machen auch die Musiker und üben zuhause. Das nächste Konzert soll laut Plan am 22. April im Sondershäuser Achteckhaus stattfinden. Davon müsse man zunächst ausgehen und sich vorbereiten, erklärt Helmrath. Im schlimmsten Fall sei ja nie verloren, was man geübt und erarbeitet hat. Ansonsten heißt es, sowohl für die Loh-Musiker, als auch die Mitarbeiter des Nordhäuser Theaters, sich in ihrem jeweiligen Metier fit zuhalten.

Der seit langem feststehende Orchesterurlaub in der Zeit vom 6. bis 19. April, käme in der jetzigen Situation nicht ungelegen, da es keine Verluste aufgrund ausfallender Veranstaltungen zu beklagen gäbe.

Helmrath freut sich schon auf das erste Konzert nach der Coronakrise. „Das wird etwas ganz Besonderes“, dabei sei es egal, welches Programm zur Aufführung kommt.

Erstes Konzert nach der Coronakrise soll ein ganz besonderes werden

Stefan Blum , Kontrabassist beim Loh-Orchester Sondershausen und seine Frau Katharina Blum , Sängerin im Opernchor vom Theater Nordhausen sind auf Grund der Coronakrise im Homeoffice und berichten darüber. Foto: Stefan Blum

Denn die derzeitige erzwungene Enthaltsamkeit würde seiner Meinung nach dazu führen, dass die Leute sich freuen, wieder Konzerte besuchen zu können. Sein größter Herzenswunsch sei es, dass alle gesund bleiben.

Wie es ihnen im Homeoffice ergeht, berichten Stefan Blum, Kontrabassist im Loh-Orchester und seine Frau Katharina, Sängerin im Opernchor Nordhausen. Über mangelnde Arbeit könnten sie sich nicht beklagen. So bereiten sich beide auf ihre jeweils nächsten Aufführungen vor. Auch an seiner Technik – ob nun Gesang oder Spiel auf dem Kontrabass, müsse jeder feilen.

„Interessanterweise arbeiten wir zuhause nicht weniger, als vorher“, so die Feststellung der Blums. Eine erste Annahme, es sei lockerer, wenn man sich die Zeit für das Üben selbst einteilen kann, habe sich nicht bestätigt. Auch gibt es beim täglichen Musizieren keine Probleme mit den Nachbarn. „Die bekommen davon gar nichts mit“, erzählt Stefan Blum, da das Ehepaar in einem frei stehenden Haus wohnt. Ansonsten versuchen Stefan und Katharina Blum, so vorsichtig wie möglich zu sein, um sich nicht mit dem Virus zu infizieren. So seien sie in der Woche kaum raus gegangen – unabhängig von der Coronakrise hätten sie immer ein bisschen Vorrat im Haus.

Gegen einen möglichen Lagerkoller, unter dem sie nicht leiden, wie Stefan Blum betonte, hilft auch der Garten vor dem Haus, wo man frische Luft schnappen, sich bewegen und auch etwas betätigen könne. Was sich in der bisherigen Homeoffice-Zeit etwas verändert habe, sei das Thema Telefongebrauch.

Positiv ist, mehr Zeit miteinander verbringen zu können

„Wir telefonieren jetzt häufiger mit der Verwandtschaft“, erzählt der Loh-Musiker. Und da wohnte ein Teil in Nordrhein-Westfahlen und Baden-Württemberg, wo die Zahl der mit dem Virus infizierten um einiges höher liegt, als in Thüringen.

Etwas positives – auch wenn die Umstände, die zu derzeitigen Situation des Homeoffices geführt haben Stefan und Katharina Blum belasten – sei die Tatsache, dass die gemeinsamen Mahlzeiten nun etwas länger ausfallen, als im normalen Arbeitsalltag möglich. Auch würde man prinzipiell mehr miteinander reden, was bei versetzen Dienstplänen oft schwierig sei. Und auch die Themenbreite sei größer geworden.

Ein weiteres Betätigungsfeld im Homeoffice ist die Realisierung einiger kleinerer Projekte, die aber auch mit Musik zu tun haben. So hat das Ehepaar auf der Internetseite des Theaters Nordhausen unter „Die (fast) tägliche Dosis TN LOS!“ einen knapp fünfminütigen Musikclip eingestellt. Damit folgen sie anderen Loh-Musikern und Mitgliedern des Theaters.

Die Aktion findet übrigens bei Michael Helmrath großen Anklang und einen Befürworter. Neben der Tatsache, dass die Musiker etwas für sich selber tun, sei dies doch derzeit die einzige Möglichkeit, in der Öffentlichkeit präsent zu sein und zu zeigen „wir sind noch da“.

Zeit sei aber auch, um anderen Menschen zu helfen. So habe das Ehepaar schon in der Nachbarschaft Hilfe angeboten und im Internet unter Quarantäne-Hilfe geschaut, ob man hier aktiv werden könne. Zudem kümmern sich beide derzeit etwas intensiver um die Fortführung einiger Projekte in dem von ihnen gegründeten Verein „hope integrated“.

Dieser hat es zum Ziel, möglichst vielen unterprivilegierten Kindern in Kenia den Weg zu Bildung zu ermöglichen und durch die Unterstützung von Selbsthilfegruppen die Familieneinkommen zu sichern.