Sondershäuser Schüler spenden für krebskranke Kinder

Über 1400 Euro sind bei den beiden Weihnachtskonzerten des Kinder- und des Jugendchors des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sondershausen als Spenden gesammelt worden. Das Geld kommt der Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt zugute und wurde in dieser Woche in der Aula der Schule an Karin Allstädt übergeben. Bei der Übergabe dabei waren auch Schülerinnen und Schüler der beiden Chöre sowie Conny Boltze, Chorleiterin des Kinderchores, und Sabrina Böttcher, Chorleiterin des Jugendchores, ebenso wie Schulleiter Ingo Woythe.