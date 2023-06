Sondershausen: 12.000 Gäste zum Residenzfest

Foto: Henning Most

Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot.

Sondershausen. Viele Bilder vom Residenzfest finden Sie in einer Diaschau.

Rund 12.000 Besucher waren am Wochenende beim Residenzfest. Das gab am Montag die Stadtverwaltung Sondershausen bekannt. Das Stadtfest erlebte seine 20. Auflage und bot an drei Tagen ein vielseitiges Bühnenprogramm rund um die Theaterwiese.

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder 20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Ilka Hofmann aus Mühlhausen war mit ihrer Duftreichen Seiferei auf der Theaterwiese vertreten. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Jenny aus Sondershausen konnte bei Urban Staufenbiel ihre eigene Kerze einfärben. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Die Rettungshundestaffel aus dem Eichsfeld war zu Gast und zeigte was die Spürnasen alles so drauf haben. Michelle Bose als Fürstin Wilhelmine-Christiane erfreut sich der Vierbeiner. Lutz Behrendt mit den Welpen Caja und Tayo sowie Katrin Pöhler mit Lany einem geprüften Rettungshund. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Mit einem Sakerfalken vom Falkner Peter Haseloff, machte Maxi-Louise Blacha aus Sondershausen Bekanntschaft. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Die Erzieherinnen Franzi Sternberg (links) und Luisa Reinicke kümmerten sich um die Katapultstation. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

20. Sondershäuser Residenzfest - Die Bilder Drei Tage wurde in Sondershausen die Fürstliche Jagd gefeierte. 20. Sondershäuser Residenzfest mit Handwerkermarkt und einem großem kulturellen Angebot. Foto: Henning Most

Der Samstag stand unter dem Motto „Fürstliche Jagd“, bei dem Fürstin Wilhelmine-Christiane (Michelle Bose) und Fürst Christian Wilhelm (Matthias Mitteldorf) unterwegs waren.